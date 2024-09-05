فوز تاريخي للإمارات بثلاثية على قطر في تصفيات "الحلم المونديالي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الدوحة: في عالم كرة القدم لا يوجد ما هو أفضل من البدايات القوية كمؤشر على الرغبة في تحقيق الهدف الأكبر في نهاية المطاف، فقد فعلها الإماراتيون بفوز تاريخي بثلاثية مقابل هدف على قطر، وفاز العراق على عمان بهدف، وذلك في ضربة البداية للمرحلة الحاسمة والنهائية من تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026.

فقد تفوق منتخب الإمات على مضيفه منتخب قطر بثلاثية مقابل هدف، مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، التي أقيمت بملعب أحمد بن علي.

وتقدم منتخب قطر في النتيجة عن طريق إبراهيم محمد بالدقيقة 38 من زمن اللقاء، قبل أن ينجح حارب عبد الله في معادلة النتيجة في الدقيقة 68.

وأحرز خالد الظنخاني، الهدف الثاني لمنتخب الإمارات، في الدقيقة 80 من زمن المباراة، ثم أضاف علي صالح، الهدف الثالث للأبيض الإماراتي في الدقيقة 94، أي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الوقت الضائع.

يذكر أن منتخب الإمارات يخوض التصفيات في المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر وإيران وأوزبكستان وقيرغستان وكوريا الشمالية.

العراقي يفوز على العماني

من ناحيته حقق المنتخب العراقي انتصارا صعبا،يوم الخميس، على نظيره العماني، في بداية مشواره بالدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأمام أكثر من 60 ألف مشجع عراقي، على استاد جذع النخلة في البصرة، أنجز "أسود الرافدين" المهمة وحقق 3 نقاط في مباراته الأولى أمام "الأحمر" العماني.

وسجل الهداف أيمن حسين هدف اللقاء الوحيد، من ضربة رأسية في الدقيقة 13، ليحافظ بعدها العراق على التقدم رغم محاولات العمانيين.

وتصدر العراق المجموعة الثانية مؤقتا، بعد تعادل كوريا الجنوبية وفلسطين، وبانتظار لقاء الأردن والكويت.

وتضم المجموعة إلى جانب العراق وسلطنة عمان، منتخبات كوريا الجنوبية وفلسطين والأردن والكويت، على أن يتأهل منتخبين بشكل مباشر إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الملحق.