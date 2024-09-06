الامارات | فرحة ثلاثية لـ «الأبيض» في قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب المنتخب الوطني لكرة القدم بقوة محققاً فرحة «ثلاثية» بعدما حوّل تأخره بهدف أمام مضيفه المنتخب القطري إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، محرزاً «ريمونتادا» في بداية مشواره ضمن الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 خلال المباراة التي أقيمت أمس، على استاد أحمد بن علي بالدوحة في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، علماً بأن المنتخب سيستقبل في الجولة الثانية من هذه التصفيات منتخب إيران في 10 من الشهر الجاري على استاد هزاع بن زايد في العين.

وحصد المنتخب الذي ظهر في المباراة بتركيز عالٍ وتنظيم جيد في كل خطوطه، أول ثلاث نقاط ليسعد جماهيره ويتصدر المجموعة الأولى، فيما بقي المنتخب القطري دون رصيد. وأعطى هذا الفوز الكبير والانتصار الثمين لاعبي المنتخب حافزاً معنوياً كبيراً.

وجاءت بداية المنتخب في هذه التصفيات مثالية، واستحق الفوز بجدارة أمام بطل آسيا وصاحب الأرض والجمهور في ليلة فرحة لجمهور المنتخب الإماراتي، بعدما قدّم مستوى كروياً رائعاً، خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد عودته بقوة، بعدما كان متأخراً بهدف نظيف في الشوط الأول.

وبدت مباراة القمة الخليجية كأمسية كروية مميزة ومثيرة وشائقة في كل دقائقها. وقاد المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات، الحكم الدولي الأسترالي، شون إيفانز، الذي ألغى احتساب ركلة جزاء للمنتخب القطري بعدما استعان بتقنية الحكم الفيديو (الفار).

ورغم تقدم المنتخب القطري في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب إبراهيم الحسن (38) من هجمة سريعة مستغلاً غياب التغطية الدفاعية، فإن «الأبيض» كان على الموعد تماماً، بعدما سجل هدف التعادل عن طريق حارب عبدالله (68) من تسديدة قوية، مستغلاً تمريرة يحيى نادر، فيما أضاف المدافع خالد الظنحاني الهدف الثاني للمنتخب (80)، وعزز اللاعب البديل علي صالح تفوق «الأبيض» بتسجيله الهدف الثالث في الوقت القاتل (94).

وشهدت التشكيلة الأساسية للمنتخب ظهور مدافع العين كوامي كوايدو لأول مرة، بقميص «الأبيض».

بداية المباراة جاءت سريعة وقوية وهدد هجوم «الأبيض» مرمى الحارس مشعل برشم بأكثر من محاولة خطرة، لكنها افتقدت إلى التركيز واللمسة الأخيرة.

وكرر الهجوم القطري بقيادة الثلاثي أكرم عفيف، وإسماعيل محمد، والمعز علي، محاولاته الوصول إلى شباك المنتخب، إلا أن تماسك الدفاع ويقظة الحارس خالد عيسى حالا دون ذلك.

وخاض المنتخب الإماراتي المباراة بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى، وفي الدفاع خليفة الحمادي وكوامي كوايدو وخالد الظنحاني، وفي الوسط طحنون الزعابي ويحيى نادر وحارب عبدالله، وفي الخط الأمامي يحيى الغساني وكايو كانيدو.

واستغل المنتخب القطري غياب التغطية الدفاعية ليتمكن من تسجيل هدف التقدم بعد مرور 38 دقيقة على انطلاق المباراة.

وفي الشوط الثاني غيّر المنتخب الصورة التي بدأ عليها في الشوط الأول، وسيطر على مجريات اللعب، بعدما تراجع أصحاب الأرض والجمهور، وبالفعل قاد العديد من المحاولات على مرمى الحارس مشعل برشم أسفرت عن تسجيل هدف التعادل عن طريق حارب عبدالله، ليسعد هذا الهدف جمهور «الأبيض» في المدرجات. وأجرى مدرب المنتخب بينتو تغييرات في الشوط الثاني بدخول علي صالح وماكنزي هانت في أول ظهور له مع «الأبيض».

وتمكّن اللاعب البديل علي صالح من تسجيل الهدف الثالث (94) من تسديدة قوية في مرمى الحارس مشعل برشم.