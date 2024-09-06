الامارات | نتيجة مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المهاجم أيمن حسين منتخب بلاده العراق فوزا ثمينا بهدف من دون رد على ضيفه العماني في البصرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

بادر "أسود الرافدين" سريعا إلى تشكيل الخطورة على مرمى ضيوفهم، فسدد يوسف أمين كرة من خارج منطقة الجزاء كرة أبعدها حارس المرمى العماني ابراهيم المخيني إلى ركنية (1).

بعدها بثلاث دقائق أخطأت رأسية أيمن حسين مرمى المخيني (4)، قبل أن يحاول ثانية بالطريقة عينها من دون نجاح (12)، وأثمرت أفضلية العراقيين استحواذا وصناعة للفرص هدفا بضربة رأسية لحسين إثر ركلة ركنية نفذها علي جاسم (13).

ولم تغب ردّة الفعل العمانية بعد التأخر في النتيجة، فحاول عبد الرحمن المشيفري بضربة رأسية مرتين (16 و24)، ثم عصام الصبحي بتسديدة (25) وحارب السعدي بالطريقة عينها (25)، وأتبعهم جميل اليحمدي بتسديدة من مسافة بعيدة تصدى لها جلال حسان (27).

في الشوط الثاني هبط إيقاع المواجهة بشكل ملحوظ، فغابت الخطورة الفعلية عن المرميين مع أفضلية عمانية بحثا عن هدف التعادل والعودة بنقطة إلى مسقط.

وكادت مساعي لاعبي المدرب التشيكي ياروسلافي شيلهافي تحقق مرادها في الدقيقة 88 عندما سدد عبد الله فواز كرة قوية أنقذها حسان ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، تلقى لاعب الوسط العماني مرشد العلوي بطاقة حمراء بسبب الخشونة.

بهذا الانتصار، رفع العراق رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متفوقا على كوريا الجنوبية وفلسطين بنقطة واحدة. ويستقبل الأردن ضيفه الكويت لاحقا ضمن المجموعة عينها.

ويحلّ العراق ضيفا على الكويت الثلاثاء، فيما تستضيف عمان نظيرتها كوريا الجنوبية في اليوم عينه، ضمن الجولة الثانية.