الجزائر يهزم غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب الجزائر فوزا مستحقا على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، على ملعب "ميلود هدفي" في مدينة وهران، ضمن منافسات الجولة الجولة الأولى الافتتاحية بالمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

سجل هدفي منتخب الجزائر كل من حسام عوار وأمين غويري، في الدقيقتين 70 و 90 من زمن المباراة.

رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة من التصفيات بينما غينيا الاستوائية في المركز الأخير بدون رصيد.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية وليبيريا وتوجو ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري منتخب ليبيريا الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبا - من بينها 8 عربية - تم توزيعها على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تلعب بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، على أن يتأهل المتصدر ووصيفه للنهائيات التي ستجمع 24 منتخبا.