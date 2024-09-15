محامي دولي: الزمالك سيقدم شكوى للفيفا ضد بوبيندزا والقضية قد تستمر لعام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد متولي، المحامي الدولي الرياضي، أن نادي الزمالك سيقدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا.

وأوضح متولي في مداخلة هاتفية لبرنامج "ستاد المحور" مع خالد الغندور أن القضية قد تمتد لأكثر من سنة بسبب تعقيداتها.

وأضاف متولي: "الزمالك سيطلب تدخل الفيفا نظرًا لأن اللاعب غير مصري، وبالتالي، فإن القضية ستأخذ وقتًا طويلاً، و الاتفاقية تشمل جميع البنود المتعلقة باللاعب والاتفاقات الشخصية، لكن بوبيندزا لم يلتزم بها ولم يحضر."

وأشار المحامي إلى إمكانية أن يحصل بوبيندزا على بطاقة مؤقتة للعب مع فريقه الجديد، ولكن الفيفا قد ترفض هذا الطلب. وأكد أن "كل الاحتمالات واردة."

واختتم متولي حديثه بالإشارة إلى أن الزمالك قد رفع الاتفاقية على نظام القيد، وفي حال عدم تطابق العقد مع التفاصيل الصحيحة، قد لا يتم اعتماد التسجيل. وذكر أن قضية الزمالك مع حسام أشرف تشبه إلى حد كبير قضية بوبيندزا.