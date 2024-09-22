الخميس.. الإسماعيلي يخوض أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره الشهداء، في الرابعة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، في أولى وديات الفريق ضمن فترة إعداد الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الإداري للدراويش، على مجموعة من الوديات للفريق لتجهيز اللاعبين استعدادا لخوض منافسات الجديد.

وفضل الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة الكابتن أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي للموسم الجديد 2024/2025 خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في تقديم مستويات مميزة، خاصة وأن هناك حالة من الغضب لدي جماهير الدراويش من المستويات المتواضعة خلال المواسم الماضية.