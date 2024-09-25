أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 25 – 9 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الأربعاء 25 – 9 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها وصول بعثة الأهلى السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.

شاهد.. وصول بعثة الأهلى السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك

وصلت منذ قليل بعثة فريق الاهلى الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى ضد الزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

السفير المصرى ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الترفيه يرحبان بالأهلى فى مطار الرياض

حرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير والعديد من مسئولي السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، فور وصولها إلى مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

عمر كمال ينافس محمد هانى على قيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى السوبر الأفريقي

يدرس الجهاز الفني للأهلي منح فرصة المشاركة لعمر كمال من أجل قيادة الجبهة اليمنى في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بعد غد الجمعة في السعودية، حيث برز اسم اللاعب في ظل رغبته في تكوين جبهة قوية من الجبهة اليمنى للفريق الأحمر.

السوبر الأفريقى.. قمصان وعدلى يستقبلان بعثة الأهلى فى مطار الرياض

حرص سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإداري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لدى وصولها مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

يحيى عطية الله يكتسب ثقة كولر للمشاركة أساسيا فى السوبر الأفريقي

نال المغربى يحيى عطية الله ظهير أيسر الأهلى ثقة الجهاز الفنى لفريقه بقيادة مارسيل كولر للمشاركة أساسيا فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك بعد غد الجمعة فى السعودية، بعد المستوى الطيب الذى قدمه فى مباراتى جورماهيا الكينى الماضيتين.