الأهلي يكشف عبر "الخليج 365" آخر الاستعدادات لمواجهة الزمالك في دوري السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف مدير الكرة بفريق الأهلي للسيدات، شادي محمد، آخر الاستعدادات لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى لدوري السيدات.

وقال شادي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الحمد لله لسة مخلصين معسكر، وبنحاول نظهر بشكل جيد في التجربة الأولى لينا في دوري السيدات".

وأضاف: "ضربة البداية هتكون ديربي مع الزمالك، ودايما بقول سيدات أو رجال بتبقى المنافسة كبيرة وشريفة بين قطبي الكرة المصرية".

وواصل: "لسه بنجهز أوراقنا وبنستعد، عملنا اللي علينا والباقي على ربنا، واختارنا اللاعيبة في حدود المتاح، وعيّنا مدير فني ومساعد أجانب، وبنشتغل في هدوء وبنحاول نعمل حاجة تليق بأسم الأهلي".

وتابع: "النادي الأهلي لما بيدخل أي حاجة بيزود شعبيتها، عشان كدا هتبقى الأنظار على الكرة النسائية في مصر".

وأوضح: "أغلقنا ملف التعاقدات واستكفينا بمن تعاقدنا معهم بجانب تصعيد عدد من ناشئ الأهلي، بسبب عدم توافر كوالتي اللاعبين الذي نريده، وتعاقدنا مع 3 أجانب فقط بسبب لائحة الاتحاد".

واختتم: "هنمشي الطريق خطوة خطوة، ولينا حلم وهدف عايزين نوصله، بس احنا لسة بنبتدي مشروع جديد، ودلوقتي بنسعى اننا نظهر بشكل كويس في أول مشاركة لسيدات الأهلي".

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك يوم الجمعة المقبل، ضمن مواجهات الجولة الاولى من الدوري المصري للسيدات.

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