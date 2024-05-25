غادر الموسيقار اسامة بيكلو الدنيا الفانية مساء أمس داخل مدينة مدني التي أحبها ولم يفارقها إلا علي سرير الموت..

من مفارقات الزمان الحزين أن أسرة بيكلو عجزت عن الوفاء بالشروط القاسية التي وضعتها عصابة التمرد عند نقطة إرتكاز طلبت مبلغاً مالياً خرافياً نظير السماح لبيكلو المريض بالقلب الخروج من مدني لتلقي العلاج خارجها لإنقاذ حالته المتأخرة..

عاد به محبوه إلي محبسه بمدني ليفارق الحياة وهو يشكو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان..

مات بيكلو الإنسان.. مات بيكلو الصديق الذي يلقي كل من يعرف بترحاب من دواخله النقية والمرهفة بجميل اللحن وحلو النشيد..

كان أسامة ينفق مما يُحسن.. ليس لديه غير البيكلو التي هزّت مشاعر الملايين من أبناء السودان الذين بادلوه حب الوطن السودان.. الأرض والإنسان..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد