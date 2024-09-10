أخبار السودان اليوم

قد يفوت على البعض أن أول عقبة تعترضهم وتعيق نجاحهم مصدرها منهم أنفسهم، وليست من عوامل خارجية، مثل الركون للكسل والوهن، حيث يراها البعض أنها حالة عابرة، سرعان ما تنتهي، لكن حقيقتها تختلف تماماً، خاصة وهي تكبر بشكل تدريجي وتنمو على فترات زمنية، ومع هذا فإن لها تأثيراً عميقاً على الحياة الشخصية وعلى الإنتاجية والتطور …...

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