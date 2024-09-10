أخبار السودان اليوم

قد يفوت على البعض أن أول عقبة تعترضهم وتعيق نجاحهم مصدرها منهم أنفسهم، وليست من عوامل خارجية، مثل الركون للكسل والوهن، حيث يراها البعض أنها حالة عابرة، سرعان ما تنتهي، لكن حقيقتها تختلف تماماً، خاصة وهي تكبر بشكل تدريجي وتنمو على فترات زمنية، ومع هذا فإن لها تأثيراً عميقاً على الحياة الشخصية وعلى الإنتاجية والتطور …...
خالد عمر: تظل الخيارات الأفضل بيد أهل السودان لإنهاء الحرب عبر حل سلمي ومستدام
قال رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم خالد عمر يوسف بأنه اقترح التقرير توصيات جيدة بوقف الانتهاكات ولكن تظل الخيارات الأفضل بيد أهل السودان لإنهاء الحرب عبر حل سلمي ومستدام. الجزيرة – السودان...
غرفة طوارئ الدندر: انعدام الدواء والغذاء واحتلال الميليشيا للمستشفيات والمراكز الصحية وانقطاع الكهرباء والاتصالات
قالت غرفة طوارئ الدندر بأن المدينة أصبحت تعاني من الأوبئة والكوارث الصحية وتحتاج إلى التدخل العاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والوطنية. – فتك مرض الكوليرا بمعظم قرى المحلية وأصبح الوضع كارثياً وكذلك اجتاحت السيول وفيضانات نهر الدندر آلاف المنازل وأصبح السكان في العراء بدون مأوى ومأكل ومشرب وعلاج. – انعدام الدواء والغذاء واحتلال الميليشيا …...
خطة مشتركة بين التامين الصحي والشرطة لتعزيز الشراكة
تواثق اجتماع ضم مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية برئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور الصديق الطيب وهب الله ومدير الإدارة العامة للخدمات الصحية لقوات الشرطة بالإنابة اللواء شرطة طبيب طارق حسن حاج علي بمكتبه ببورتسودان (الاثنين)، تواثق على وضع خطة مشتركة لتطوير الشراكة بين المؤسستين. وناقش الاجتماع كيفية تعزيز الشراكة والتوسع في تغطية منسوبي الشرطة …...
الهندي عز الدين: المطلوب من حكومتنا رفض توصيات اللجنة وتعريتها
قال الكاتب الصحفي الهندي عز الدين بأن المطلوب من حكومتنا رفض توصيات اللجنة وتعريتها وإرسال رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن السودان لن يوافق على دخول قوة أممية جديدة. الجزيرة – السودان...