شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني ينطق اسم فريقه المفضل بوروسيا درتموند بطريقة مضحكة ويتوقع فوزه على الريال في نهائي الأبطال: (بروت دونتمند لو ما شال الكأس معناها البلد دي انتهت)

MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 07: (BILD ZEITUNG OUT) Thorgan Hazard of Borussia Dortmund celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and Borussia Dortmund at Borussia-Park on March 7, 2020 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

أثار مواطن سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد توقع السوداني تحقيق فريقه المفضل بوروسيا درتموند الألماني, لدوري أبطال أوروبا عندما يواجه العملاق ريال مدريد الإسباني, في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت في نهائي ويمبلي المرتقب. وأثار مشجع درتموند, ضحكات المتابعين بنطقه لاسم فريقه المفضل بطريقة مضحكة, حيث ردد (بروت دونتمند لو ما شال الكأس معناها البلد دي انتهت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)