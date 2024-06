شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني مشهور بتشجيعه لفريق بوروسيا دورتموند يسخر من فوز ريال مدريد: (الفريق الأسباني فاز بمساعدة فكي في سنار أحضروا له تيس أسود لتحقيق اللقب)

MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 07: (BILD ZEITUNG OUT) Thorgan Hazard of Borussia Dortmund celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and Borussia Dortmund at Borussia-Park on March 7, 2020 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Alex Gottschalk/DeFodi Images via Getty Images)

سخر مواطن سوداني عرف بحبه وتشجيعه لفريق بوروسيا دورتموند الألماني, من فوز ريال مدريد على النادي الذي يشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد زعم المشجع السوداني وهو يمزح بأن أحد مشجعي ريال مدريد بالسودان ذهب لشيخ “فكي” في حي “مايرنو” بمدينة سنار, والذي طالبه بإحضار “تيس” أسود اللون لتحقيق اللقب. كما أشاد مشجع بوروسيا دورتموند, بأداء فريقه أمام الريال خصوصاً في الشوط الأول, ولكن سوء الطالع حرم بوروسيا من الانتصار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)