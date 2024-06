الجنائية الدولية تطلق حملة لتقديم المعلومات حول ارتكاب جرائم حرب في دارفور

THE HAGUE, NETHERLANDS - JULY 23: View of the International Criminal Court as Dutch prosecuters consider a war crimes investigation of the Malaysia Airlines crash July 23, 2014 in The Hague, The Netherlands. Malaysia Airlines flight MH17 was travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur when it crashed killing all 298 on board including 80 children. The aircraft was allegedly shot down by a missile and investigations continue over the perpetrators of the attack.

أطلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حملة تدعو لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلّق بمزاعم ارتكاب جرائم بدارفور بالسودان.

ودعا المكتب في الحساب الرسمي لمكتب مدعي المحكمة بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أيِّ شخص لديه معلومات ذات صلة بالجرائم الدولية المزعومة في دارفور إلى تقديمها.

وقال المدعي العام لدى المحكمة: «نحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها».

ووضعت المحكمة رابطاً على التغريدة لتقديم المعلومات من خلاله.

وقال المنسق الأممي للإغاثة مارتن غريفيث، أمس، إنّ العُنف المُتَصَاعِد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية «وجّـه ضربة ساحقة للمدنيين».

واتّهم وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور السوداني بابكر حمدين، «قوات الدعم السريع»، أمس، بتعمُّد إيقاف عمل المؤسسات الخدمية، خُصُوصاً المستشفيات في مدينة الفاشر. صحيفة السوداني