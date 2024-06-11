الجنائية الدولية تطلق حملة لتقديم المعلومات حول ارتكاب جرائم حرب في دارفور

أطلق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حملة تدعو لتقديم المعلومات والتعاون فيما يتعلّق بمزاعم ارتكاب جرائم بدارفور بالسودان.
ودعا المكتب في الحساب الرسمي لمكتب مدعي المحكمة بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، أيِّ شخص لديه معلومات ذات صلة بالجرائم الدولية المزعومة في دارفور إلى تقديمها.
وقال المدعي العام لدى المحكمة: «نحقق بشكل عاجل بشأن مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر بشمال دارفور والمناطق المحيطة بها».
ووضعت المحكمة رابطاً على التغريدة لتقديم المعلومات من خلاله.
وقال المنسق الأممي للإغاثة مارتن غريفيث، أمس، إنّ العُنف المُتَصَاعِد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية «وجّـه ضربة ساحقة للمدنيين».
واتّهم وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور السوداني بابكر حمدين، «قوات الدعم السريع»، أمس، بتعمُّد إيقاف عمل المؤسسات الخدمية، خُصُوصاً المستشفيات في مدينة الفاشر.
صحيفة السوداني
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