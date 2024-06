السودان يشهد أسوأ أزمة عرفها العالم منذ عقود

A Chadian army officer checks a Sudanese man, who fled the conflict in Murnei in Sudan's Darfur region, while crossing the border between Sudan and Chad in Adre, Chad August 4, 2023. REUTERS/Zohra Bensemra

أعلن رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» الإغاثية كريستوس كريستو، اليوم الخميس، أن السودان يشهد «أحد أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود»، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق».

وَأفادت «أطباء بلا حدود» بتعرض مستشفى «النو» بأم درمان والذي تدعمه المنظمة للقصف يوم أمس الأربعاء، وسط قصف عنيف في محيط المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم متطوع محلي ووقوع 27 جريحاً. صحيفة السوداني