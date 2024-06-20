السودان يشهد أسوأ أزمة عرفها العالم منذ عقود

أعلن رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» الإغاثية كريستوس كريستو، اليوم الخميس، أن السودان يشهد «أحد أسوأ الأزمات التي عرفها العالم منذ عقود»، في إشارة إلى الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام، مشيراً إلى أن الاستجابة الإنسانية غير كافية على الإطلاق».
وَأفادت «أطباء بلا حدود» بتعرض مستشفى «النو» بأم درمان والذي تدعمه المنظمة للقصف يوم أمس الأربعاء، وسط قصف عنيف في محيط المدينة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم متطوع محلي ووقوع 27 جريحاً.
صحيفة السوداني
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