شاهد بالصور.. من القاهرة.. الفنانة هدى عربي تبهر الأسافير بإطلالة ساحرة ونيولوك جديد (معقول انوم قبل ما انزل صور المكياج)

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أبهرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة وساحرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب السوداني, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وظهرت المطربة الشهيرة بنيولوك جديد بعد جلسة مكياج خضعت لها بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها هذه الأيام, على يد صديقتها خبيرة التجميل المعروفة هبة الأحفاد.
وكتبت هدى عربي, على صورها التي حققت أعلى نسبة تفاعل: (معقول انوم قبل ما انزل صور مكياج هبة الأحفاد).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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