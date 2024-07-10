نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت أمنية, والتي تلقب نفسها باسم “منوية”, في المقطع وهي جالسة في السيارة جوار زوجها. https://www.facebook.com/reel/1012490713872689 وتغزلت حسناء السوشيال ميديا, في زوجها وهي تشير إليه بأصبعها بأغنية الفنان طلال الساتة, (أنا جنيت بالعسل دا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية منوية شهلي تظهر مع زوجها وتتغزل فيه: (أنا جنيت بالعسل دا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.