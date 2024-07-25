النيل للبترول والمؤسسة الإثيوبية للنفط يوقعان علي عدد من الأتفاقيات

وقعت شركة النيل للبترول السودانية اليوم الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أتفاقا مع المؤسسة الإثيوبية للنفط حول التعاون في مجالات عدة من بينها عملية مزج الإيثانول بالبنزين E5) ) ،وتسهيل استيراد البنزين عبر السودان الي إثيوبيا ، علي أن توفر المؤسسة الإثيوبية للنقط أراضي لشركة النيل للبترول بأديس أبابا لإنشاء محطات تقديم الخدمة البترولية. واتفق الطرفان علي العمل سويا في استيراد الغاز المسال (غاز الطبخ) وتوزيعه بأسعار مجزية للمستهلكين الإثيوبيين .

ووقع علي الاتفاق اليوم في مقر مؤسسة النفط الإثيوبية من جانب شركة النيل للبترول رئيس مجلس إدارة شركة النيل للبترول هشام تاج السر، ومن جانب المؤسسة الإثيوبية للنفط مدير المؤسسة إسماعيل مهرتو. وشرف حفل التوقيع السفير السوداني بأديس أبابا السفير الزين إبراهيم ، وأعضاء مجلس أدارة شركة النيل للبترول . وتأتي تلك الخطوات التي تتزامن بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي للسودان ، وتطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين. الجدير بالذكر أن شركة النيل للبترول في إثيوبيا تعمل منذ العام 2007 بتقديم العديد من المشاريع الإقتصادية والإجتماعية بالإضافة الي توفير المشتقات البترولية عبر محطات عدة في مدن إثيوبية مختلفة.

سونا