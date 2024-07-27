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القوات البحرية السودانية تستقبل قطعَ من البحرية الإريترية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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البرهان و افورقي

استقبلت القوات البحرية السودانية يوم الجمعة قطع من البحرية الإريترية ، وأكد رئيس الوفد أن الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي تأكيدا لوقفة القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الوفد كبار قادة القوات البحرية السودانية.

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سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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