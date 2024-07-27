القوات البحرية السودانية تستقبل قطعَ من البحرية الإريترية

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استقبلت القوات البحرية السودانية يوم الجمعة قطع من البحرية الإريترية ، وأكد رئيس الوفد أن الزيارة تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس أسياس أفورقي تأكيدا لوقفة القيادة الإريترية مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وتوطيدا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وكان في استقبال الوفد كبار قادة القوات البحرية السودانية.
سونا
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