أطلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, على متابعيها بعد فترة من الغياب عن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت شهد, في بث مباشر تابعه الآلاف من متابعيها عبر تطيق “تيك توك” الشهير.
وشكت الفنانة من قطوعات الكهرباء في المكان الموجودة فيه, وهو ما فسره المتابعون بعودتها للسودان من جديد وتحديداً مدينة بورتسودان التي تشهد انقطاع للتيار الكهربائي.
كما كذبت الفنانة شهد أزهري, إدعاءات بعض المعلقين الذين أكدوا أنهم شاهدوها في مصر, حيث ردت قائلة: (كذابين مصر بعيني ما شفتها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود للسودان وتشكو من قطوعات الكهرباء وترد على متابعيها: (مصر بعيني ما شفتها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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