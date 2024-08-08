ماذا قال مبابي بعد تدريبه الأول مع ريال مدريد؟

انتظم النجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة في تدريبات فريقه الجديد ريال مدريد، اليوم الأربعاء.

واحتفل مبابي بهذه المناسبة الخاصة بنشر 4 صور له مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي والمعد البدني بينتوس.

كما ظهر كيليان وهو يؤدي تدريبات بدنية رفقة زملائه الثلاثة في منتخب فرنسا إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني وفيرلان ميندي، وكذلك الإنجليزي جود بيلينجهام.

وكتب كيليان مبابي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس رسالة باللغة الإسبانية تقول “اليوم الأول.. هلا مدريد”.

وانضم مبابي (25 عاما) لصفوف ريال مدريد هذا الصيف بصفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان، ووقع عقدا مدته 5 مواسم ينتهي في صيف 2029. كورررة

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