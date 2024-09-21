وفاة الفاتح جبرا بالقاهرة ووزارة الثقافة والإعلام السودانية تنعيه

ينعى وزير الثقافة والاعلام ووكيل الوزارة والعاملون بالهيئات التابعة للوزارة فقيد البلاد الكاتب الصحفي الفاتح جبرا الذي إنتقل الى جوار ربه في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت بالقاهرة إثر ذبحة صدرية حادة تعرض لها ظهر الجمعة في شقته .

وكان جبرا يتلقى العلاج مستشفيا من مرض القلب في احدى مشافي القاهرة قبل ان يخرج للمنزل في الايام الماضية .

نسأل الله له بالقبول الحسن والرحمة الواسعة والمغفرة التامة وأن يربط الله بحبال من الصبر وحسن الاحتساب علي قلب أسرته الصغيرة ، وأسرته الكبرى والآلاف من قراء كتاباته الممتعة علي إمتداد وطننا .

نشهد ان الراحل جبرا كان مثقفاً وطنياً ملتزماً بقضايا بلاده ورائداً متميزاً في فنون الكتابات الوطنية الجريئة .

واجرى العديد من البحوث الاستقصائية التي أقبل عليها الناس طلباً لبراعة المعالجة وبهار السخرية اللاذعة التي أصبحت علامته التجارية الابرز حتي ظننا ان ” ساخر سبيل ” بعضاً من اسمه في شهادة الميلاد .

رحم الله فقيد الوطن الاستاذ الفاتح جبرا ونسأل الله له الرحمة والمغفرة.