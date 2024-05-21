تكنولوجيا: جوجل تطرح Android 15 Beta 2.1 مع إصلاح المساحة الخاصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد التحديث الكبير الذي ظهر الأسبوع الماضي، تطرح جوجل الآن إصدار Android 15 Beta 2.1 مع إصلاح واحد فقط للمساحة الخاصة.

يتوفر الإصدار AP31.240426.023 مع تصحيح الأمان لشهر مايو 2024 لجميع الأجهزة المدعومة: Pixel 6 و Pixel 6 Pro و Pixel 6a و Pixel 7 و Pixel 7 Pro و Pixel 7a و Pixel Tablet و Pixel Fold و Pixel 8 و Pixel 8 Pro و Pixel 7 Pro.

يعمل هذا التحديث البسيط لنظام Android 15 Beta 2 على إصلاح المشكلة حيث يؤدي إنشاء مساحة خاصة على جهاز لأول مرة إلى إزالة أيقونات التطبيقات من الشاشة الرئيسية (أو الشاشات الرئيسية في حالة إضافة أكثر من شاشة رئيسية واحدة).

تم بالفعل طرح هذا التحديث الصغير عبر الهواء بحجم 11-12 ميجابايت (على Pixel 8 والحاسب اللوحي) على نطاق واسع.

وقدمت جوجل أيضًا بعض النصائح حول كيفية استخدام المساحة الخاصة، وكانت النصيحة الأخيرة مفيدة بشكل خاص:

إذا كانت لديك مساحة خاصة مخفية ولا يمكنك تذكر كيفية استعادتها، فاكتب “مساحة خاصة” في شريط البحث، ثم انقر فوق “مساحة خاصة: انقر للإعداد أو الفتح“

وإذا نسيت عامل إلغاء القفل للمساحة الخاصة، فيمكنك حذف المساحة الخاصة من الإعدادات > النظام > خيارات إعادة الضبط > حذف المساحة الخاصة، باستخدام عامل إلغاء القفل على جهازك.

يمكنك تثبيت إصدار مساحة خاصة لتطبيق لديك خارج المساحة الخاصة عن طريق الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق والنقر على “التثبيت بشكل خاص“.

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