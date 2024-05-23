شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة تسمح للمستخدمين ذكر جهات الاتصال فى تحديثات الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل انستجرام بخيار للمستخدمين لوضع علامة على الآخرين في منشوراتهم، ويتم إخطار المستخدم الذي تم وضع علامة عليه بذلك على الفور، وفقًا لأحدث التقارير، يعمل واتساب على ميزة مماثلة يمكن للمستخدمين من خلالها ذكر جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، علاوة على ذلك، ستظل هذه الإشارات خاصة ولن يعرف عنها سوى الأشخاص الذين تم وضع علامة عليها، وفقاً لموقع indiatoday.

قال WABetaInfo، في تقرير سابق، إن واتساب كان يطور ميزة لذكر جهات الاتصال بشكل خاص في تحديثات الحالة، وستتيح هذه الميزة للمستخدمين إخطار جهات اتصال محددة مباشرةً من خلال الإشارة إليها في تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يضمن بقاء جهات الاتصال هذه على اطلاع وتفاعل، وعلى الرغم من أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير، فقد ظهرت تفاصيل جديدة حولها، وفقًا لتقرير WA Beta Info الأخير، يعمل واتساب على تحسين الميزة بشكل أكبر من خلال إضافة القدرة على عرض الإشارات، كما تم اكتشافه في أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام Android 2.24.11.15 من متجر Google Play.

ووفقا للتقرير، يعمل واتساب على واجهة جديدة لإعلام الأشخاص عند ذكرهم في تحديث الحالة، والذي من المقرر إصداره في تحديث مستقبلي للتطبيق، وستظل هذه الإشارات من خلال تحديثات الحالة خاصة، مما يعني أن المشاهدين الآخرين للحالة لن يتمكنوا من معرفة من تمت الإشارة إليه أيضًا، وتهدف هذه الميزة إلى إضافة طبقة جديدة من الخصوصية إلى تحديثات الحالة من خلال التأكد من أن جهات الاتصال المذكورة فقط هي التي تتلقى إشعارات حول الإشارات الخاصة بها، والتي لا تكون مرئية داخل شاشة الحالة للمشاهدين الآخرين.

وهذه ليست الميزة الوحيدة التي يعمل عليها واتساب، وتعمل الشركة أيضًا على تسهيل قيام المستخدمين بإدارة محادثاتهم وتتبعها، وذكر تقرير حديث أن تطبيق واتساب، في تحديث مستقبلي، قد يسمح للمستخدمين بإدارة إشعارات الرسائل الجديدة بطريقة أفضل.

من الآن فصاعدًا، قد يمنح تطبيق واتساب المستخدمين خيارًا لمسح عدد الرسائل غير المقروءة تلقائيًا عند فتح التطبيق، وقد يتمكن المستخدمون من إعادة تعيين عدد الإشعارات في كل مرة يتم فيها فتح التطبيق، من خلال تمكين هذا الخيار، يمكن للمستخدمين البدء من جديد مع كل تشغيل للتطبيق، بعيدًا عن فوضى أعداد الرسائل غير المقروءة المتراكمة، وهذا يعني أنه في كل مرة يفتح فيها المستخدم واتساب، سيتم إعادة تعيين أي إشعارات رسائل غير مقروءة موجودة إلى الصفر، الهدف الأساسي من هذه الميزة هو تقليل الفوضى البصرية والعبء النفسي الناتج عن وجود العديد من الرسائل غير المقروءة، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على الاتصالات الجديدة والمهمة.