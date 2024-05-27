شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة GTA VI فى 2025 .. القصة والخريطة والسعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبي الألعاب أو تتابع أخبار الألعاب، فمن المحتمل أنك سمعت عن اللعبة المرتقبة، GTA VI، والتي من المقرر إصدارها العام المقبل، حيث أعلنت Rockstar Games في أول مقطع دعائي لها أن اللعبة ستصدر في عام 2025.

وفي الآونة الأخيرة، توصلت الشركة إلى جدول زمني أكثر تحديدًا للإطلاق وقالت إن اللعبة ستطلق في "خريف 2025"، والآن، بما أن موسم الخريف يبدأ في شهر سبتمبر تقريبًا، فمن الآمن أن نفترض أننا لا نزال على بعد أكثر من عام من إطلاق اللعبة، ومع ذلك، فإن الشائعات حول GTA VI تنتشر بسرعة.

يتم إطلاقه على PlayStation/XBox أولاً

يقال أن لاعبي Xbox و PlayStation سيتمكنون من لعب GTA VI قبل لاعبي الكمبيوتر الشخصي، حيث قد يتم إطلاق اللعبة على وحدات التحكم أولاً ثم على الكمبيوتر الشخصي، ومع ذلك، قد لا يتمكن جميع مالكي PlayStation من لعب اللعبة بمجرد إطلاقها.

وفقًا لصحفي الفيديو ستيفن توتيلو، شاركت شركة Sony مؤخرًا أن PlayStation تضم 118 مليون مستخدم نشط شهريًا، ولا يزال نصفهم يستخدمون جهاز PS4.

نظرًا لأنه يُشاع أن GTA VI متاحة حصريًا على PlayStation 5 وXbox Series X/S وPS5 Pro المتوقع، فقد لا يتمكن نصف مالكي PlayStation الذين ما زالوا يستخدمون PS4 من لعب اللعبة على الإطلاق. قد يحتاج هؤلاء اللاعبون إلى ترقية وحدات التحكم الخاصة بهم أو تفويت فرصة لعب اللعبة الجديدة.

خريطة أكبر وألعاب صغيرة

يُشاع أن خريطة GTA VI هي الأكبر في تاريخ Rockstar Games، حتى أنها أكبر من خريطة Red Dead Redemption 2، وقام أحد مستخدمي Reddit بتجميع قائمة بالمواقع المحتملة في اللعبة، مما يشير إلى أنها ستغطي أجزاء من فلوريدا وجورجيا.

لكن مرة أخرى، لم تؤكد Rockstar Games هذه التفاصيل، وادعى مستخدمو Reddit الآخرون أن GTA VI ستحتوي على أكبر عدد من الألعاب المصغرة في السلسلة، بما في ذلك لعبة صيد صغيرة جديدة.

الشخصيات والإعدادات

من العرض الأول للعبة، كان من الواضح أن GTA VI ستضم بطلة أنثى تدعى لوسيا، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين شخصية أنثوية مركزية في السلسلة، سيكون هناك أيضًا شخصية ذكورية يُشاع أن اسمها جايسون، إن إضافة شخصيات مثل ستيفاني، مستشار السجن، وشخصية غامضة تشبه الجوكر تعد أيضًا بتعزيز تجربة اللاعبين.

بالحديث عن الإعداد، ستعيدنا اللعبة إلى Vice City، حيث تبدو المواقع في العرض الترويجي مشابهة لتلك الموجودة في إصدار 2002، لقد رأينا غروب الشمس والشواطئ واليخوت، مما يعيد إلينا ذكريات اللعب بشخصية تومي فيرسيتي في GTA Vice City.

سعر يشاع

على الرغم من أن السعر الدقيق للعبة لم يتم الكشف عنه بعد، إلا أن هناك تكهنات بأن GTA VI قد تكون أكثر تكلفة من الألعاب السابقة، وربما تتجاوز 59.99 دولارًا أمريكيًا، ومع اقتراب موعد الإصدار، ينتظر المعجبون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر الجزء التالي من سلسلة GTA المحبوبة.