شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة xAI التابعة لإيلون ماسك تجمع 6 مليارات دولار في عرض لتحدي OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت شركة xAI الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة إيلون ماسك مبلغ 6 مليارات دولار، لتسريع تحديها لحلفائه السابقين في OpenAI، وفقاً لموقع gadgets360.

تأتي جولة السلسلة B، التي تم الإعلان عنها في منشور بالمدونة يوم 26 مايو، بعد أقل من عام من ظهور XAI لأول مرة وتمثل أحد أكبر الاستثمارات في المجال الناشئ لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، وكان ماسك من أوائل المؤيدين للذكاء الاصطناعي، حيث دعم OpenAI قبل أن يقدم ChatGPT في أواخر عام 2022.

وفي وقت لاحق سحب دعمه من المشروع ودعا إلى الحذر بسبب المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، لقد كان من بين مجموعة كبيرة من قادة الصناعة الذين حثوا على التوقف مؤقتًا لتطوير الذكاء الاصطناعي في العام الماضي.

أطلق ماسك منافسًا لـ ChatGPT من OpenAI في نوفمبر، يسمى Grok، والذي تم تدريبه ودمجه في X ، الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter، وكان هذا حتى الآن المنتج الأكثر وضوحًا لعمل شركة xAI، التي يقودها مديرون تنفيذيون يتمتعون بخبرة سابقة في شركة Alphabet’s DeepMind، و Microsoft، وTesla.

وقالت الشركة في مدونتها إنها تعتزم استخدام الأموال لطرح منتجاتها الأولى في السوق وبناء بنية تحتية متقدمة وتسريع تطوير التقنيات المستقبلية.

قال " ماسك " في منشور على X، إن تقييمه قبل التمويل كان 18 مليار دولار، وقد دعمت أسماء رأس المال الاستثماري بما في ذلك Sequoia Capital و Andreessen Horowitz عملية جمع الأموال، والتي تعد واحدة من أكبر عمليات جمع الأموال حتى الآن في العالم.

استثمرت مايكروسوفت حوالي 13 مليار دولار في OpenAI، بينما استثمر موقع أمازون حوالي 4 مليار دولار في الأنثروبيك.