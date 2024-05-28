شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح تخصيص الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعى مع iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انعقاد المؤتمر العالمي للمطورين WWDC، ستكشف أبل أخيرًا عما هو مخفي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، خاصة أن توقعات iOS 18 للتعامل مع الذكاء الاصطناعي مع الكثير من الإبداع عالية، وفي حين أن الشائعات توقعت الكثير حول نظام التشغيل iOS 18 ودعمه بالذكاء الاصطناعي، فقد كشف تقرير جديد عن قدراته على إنشاء رموز تعبيرية مخصصة.

ويعتزم عملاق التكنولوجيا تقديم الأدوات المساعدة الجديدة بنقطة تركيز فريدة، وهي دمج الأدوات التي يمكن للمستخدمين استخدامها في روتينهم اليومي وتفاعلاتهم.

iOS 18: تخصيص الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ويزعم تقرير نُشر في بلومبرج أن iOS 18 سيجلب الذكاء الاصطناعي المنتج إلى الرموز التعبيرية، وفقًا للتقرير، فإن شركة أبل في طريقها لتطوير برنامج يمكنه تصنيع رموز تعبيرية مخصصة، بناءً على ما يرسله المستخدمون من رسائل نصية، وهذا يعني أنه مهما كانت الرسالة النصية، سيكون لديك مجموعة أخرى من الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعبير عن نفس المشاعر، بما يتجاوز كتالوج الخيارات التي تقدمها أبل حاليًا.

وعلى الرغم من أن تقديم الرموز التعبيرية المخصصة ليس بالأمر الكبير، إلا أن هذه الميزة ستعزز تجربة المستخدم، ومن المعروف أن شركة آبل تقدم رموزًا تعبيرية جديدة مع كل تحديث لنظام iOS سنويًا، ولكن مع هذه الميزة، لن يضطر المستخدمون إلى الانتظار لمدة عام آخر، وستتيح هذه الأداة الجديدة للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية تعبر عن مشاعرهم بشكل أكثر ملاءمة.

ومع ذلك، قد تتعطل أداة إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة بشكل خاطئ وغير مناسب، ويمكن أن يؤدي ذلك غالبًا إلى إنشاء رسومات غير مناسبة، وتظهر التقارير السابقة أن Meta واجهت نفس الشيء عندما قدمت لأول مرة ملصقاتها التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبالنظر إلى احتمال إساءة استخدام الأداة، نأمل أن تقوم شركة أبل بتنفيذ القيود أو الحظر اللازم.

iOS 18 مع الذكاء الاصطناعي

إن الرموز التعبيرية المخصصة ليست مجرد ميزة واحدة تبحث عنها شركة أبل، فمع iOS 18، قد تحاول أبل تحديد جميع المربعات عندما يتعلق الأمر بتجربة المستخدم، ووفقا لنفس تقرير بلومبرج، فإن iOS 18 سيجلب أيضًا تغييرات على الشاشة الرئيسية، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم.

وسيتمكن المستخدمون من إعادة تلوين أيقونات التطبيقات لتخصيص شاشاتهم الرئيسية بشكل أكثر شمولاً، وستسمح هذه الميزة أيضًا للمستخدمين بوضع أيقونات التطبيقات وعناصر واجهة المستخدم كما يريدون، والابتعاد عن بنية الشبكة الصارمة الموجودة حاليًا.

WWDC 2024: ما يمكن توقعه

بينما تستعد شركة أبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين، تشير الشائعات إلى أن الشركة ستقدم تحديثات رئيسية مع نظام التشغيل iOS 18 الذي طال انتظاره، ومن المتوقع أن يكون الحدث هذه المرة هو أن عملاق التكنولوجيا مستعد للقفز إلى عالم الذكاء الاصطناعي. مع مجموعة من الميزات.

قامت شركة أبل، قبل الإطلاق، بإثارة بعض هذه الميزات للعالم الخارجي، وتتضمن هذه الميزات إمكانية تتبع العين، واللمسات الموسيقية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وإشارات حركات المركبات، والمزيد.

بالنسبة لـ أبل Music، من المتوقع أن تقوم الشركة بترقية التطبيق بميزات جديدة، وهي Smarter Song Transitions وPassthrough، وفي حين أن المقصود من Smarter Song Transition هو تحسين تجربة أبل Music، فمن المتوقع أن تعمل ميزة Passthrough على تحسين كل من أبل Music وQuickTime Player.

وتُظهر ميزات الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز تفاني شركة أبل في جعل أجهزتها أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام. سيبدأ الحدث في الفترة من 10 يونيو إلى 14 يونيو.