شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يتيح البحث عن الأغانى باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم YouTube Music لنظام التشغيل Android ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث عن الأغاني العالقة في رؤوسهم بمجرد الطنين، وكانت الميزة موجودة بالفعل في تطبيقات جوجل الأخرى مثل البحث ويوتيوب، وحتى هواتف Pixel الذكية، ما مكن المستخدمين من البحث عن الأغاني والعثور عليها باستخدام التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) لقد شق طريقه الآن إلى تطبيق YouTube Music، ما يفتح طرقًا جديدة للتعرف على الأغاني التي يتم تشغيلها على الراديو أو في المركز التجاري، وفقاً لموقع gadgets360.

ميزة بحث جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي

تم رصد ميزة Hum to Search في الإصدار 7.02 من تطبيق YouTube Music لنظام التشغيل Android وهو موجود في التطبيق ممثلاً بأيقونة شكل موجة جديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، بجوار أيقونة الميكروفون، ويؤدي الضغط على الأيقونة إلى فتح صفحة جديدة تقول: "دندن أغنية"، عند الانتهاء بنجاح من استعلام البحث، فإنه يظهر تفاصيل مثل الأغنية والفنان والسنة والألبوم والعمل الفني أسفلها، يمكنك الحصول على خيارات إما "تشغيل" أو "حفظ" الأغنية.

وفقًا لتقرير 9to5Google، فإنه يستخدم الذكاء الاصطناعي "لمطابقة الصوت مع التسجيل الأصلي"، نظرًا لأنها إحدى ميزات جوجل، يقال إنها تعمل بشكل مشابه لميزة Hum to Search في تطبيق بحث جوجل، وتتيح هذه الميزة، التي تم تقديمها في عام 2020، للمستخدمين غناء الأغاني للبحث عنها بأكثر من 20 لغة على كل من أجهزة أندرويد وiOS و تقول جوجل إنها لا تتطلب درجة صوت مثالية لأن لحن الأغنية هو "هويتها الفريدة"، وتقوم بتحويلها إلى تسلسل قائم على الأرقام للتعرف عليها والعثور على التطابقات.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن جوجل بدأت في اختبار هذه الميزة على YouTube Music في مارس 2024 لكنها لم تصل إلى الجمهور حتى الآن، إذا لم تتلق نفس الشيء على جهازك، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يصبح متاحًا على نطاق واسع نظرًا لأن عملاق التكنولوجيا يطرح ميزاته بطريقة تدريجية.