شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Threads يدعم إيماءات الظهر التنبؤية على نظام Android.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف التحديث الأخير لـ Threads لنظام أندرويد دعمًا لما يعرف بـ"إيماءة الرجوع التنبؤية" على نسخة أندرويد من التطبيق، ما يساعدك على فهم المكان الذي ستعود إليه في واجهة التطبيق، وفقًا لموقع 9to5google.

عندما يصل Android 15 في وقت لاحق من هذا العام، نعلم من المرحلة التجريبية المستمرة أنه سيتم تمكين إيماءة الظهر التنبؤية لنظام أندرويد افتراضيًا، في Android 14 اليوم، لا يعد هذا الخيار منتشرًا على نطاق واسع، على الرغم من إضافته قبل ذلك Android 13، إلا أنه لا يزال يتطلب تمكين تبديل خيار المطور حتى تكون الرسوم المتحركة للواجهة مرئية داخل التطبيقات المدعومة، الهدف من هذه الوظيفة هو تحسين التنقل المعتمد على الإيماءات من خلال إعطاء معاينة للشاشة التي ستعود إليها.

يعد Meta’s Threads واحدًا من أحدث التطبيقات التي تضيف دعمًا لإيماءة الظهر التنبؤية، باعتبارها واحدة من منصات التواصل الاجتماعي المتنامية في العالم، يعد هذا تغييرًا كبيرًا إلى حد ما نظرًا لأن التطبيق أصبح الآن ضمن "أفضل 20" تطبيقًا مجانيًا على متجر Play.

تم طرح الإصدار v332.0.0.34.109 خلال الأيام القليلة الماضية عبر متجر Google Play ويدمج الرسوم المتحركة للواجهة، ويعمل حاليًا فقط على الأجهزة التي تعمل بالإصدار التجريبي من Android 15 أو تم تمكين خيار المطور في Android 13 والإصدارات الأحدث.

عندما تتنقل عبر المنشورات والمحتوى على النظام الأساسي، فإن هذا يجعل من السهل جدًا المتابعة من حيث توقفت ويجعل التطبيق السلس بالفعل يبدو أفضل للغاية

على الرغم من ارتباطه بـ إنستجرام، إلا أن موقع مشاركة الصور لا يزال يفتقر إلى إيماءة الظهر التنبؤية، ومع ذلك، على الأقل يعمل الخيار بسلاسة في أحدث إصدار ثابت على أجهزة أندرويد.