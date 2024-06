شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى معايير الأمان.. "سايت" تحصل على امتثال "SOC2" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة السعودية لتقنية المعلومات"سايت"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على امتثال (SOC2)، امتدادًا للالتزامها في حماية بيانات العملاء والحفاظ على أعلى معايير الأمان.ويعد الامتثال معياراً عالمياً للتدقيق، تم تطويره من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA)، لتقييم ضوابط الأمان والنزاهة والسرية والخصوصية في التعامل مع البيانات. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يذكر أنه يتم تحقيق الامتثال لمعيار (SOC2) بعد إجراء مراجعة مستقلة بواسطة مدقق مؤهل، للتحقق من فعالية الضوابط الأمنية للتعامل مع بيانات العملاء لدى مزود الخدمة.