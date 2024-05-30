أعلى معايير الأمان.. "سايت" تحصل على امتثال "SOC2"

وقعت #النيابة_العامة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات " #سايت " المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تعاون في مجال الأمن السيبراني.#اليوم @ppgovsa

للتفاصيل..https://t.co/WpzAWVbK5b pic.twitter.com/KQD32ypLGi