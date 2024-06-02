شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصول هاتف iPhone 16 Pro على كاميرا بإطار أكبر ومستشعر أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن iPhone 16 Pro سيحتوي على وحدة كاميرا أكبر في الخلف مقارنة بالأجيال السابقة، وفقًا لتسريب حديث، وعلى الرغم من أنه من غير المقرر إطلاق الجيل التالي من الهاتف الذكي من أبل حتى سبتمبر، فقد بدأت الشائعات في الظهور بالفعل، مما يشير إلى جوانبه المختلفة مثل تصميمه وميزاته وخيارات الألوان والمزيد.

ويدعي أحد المرشدين الآن أن الهاتف قد يأتي مزودًا بجزيرة كاميرا أكبر، مما يشير إلى أجهزة استشعار جديدة قد تكون في الطريق.

كاميرات أكبر على iPhone 16 Pro

وكشفالمرشد المعروف باسم MajinBu لقطات شاشة لحافظة iPhone 16 Pro المزعومة مع فتحات كاميرا أكبر بشكل واضح، "في حالة iPhone 16 Pro، وحدة الكاميرا ضخمة"، علق المرشد على المنشور، يُزعم أن هذا يعني أن مستشعرات الكاميرا الأكبر حجمًا ستأتي إلى iPhone 16 Pro مقارنة بسابقه.

يُذكر أيضًا أن أبل قد تزيد أحجام العرض لطرزها Pro. من المتوقع أن يحصل iPhone 16 Pro على زيادة بمقدار 0.2 بوصة، مما يرفعه من 6.1 بوصة إلى 6.3 بوصة، ومن ناحية أخرى، يقال أيضًا أن iPhone 16 Pro Max يحتوي على شاشة Super Retina XDR ضخمة مقاس 6.9 بوصة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفيد أن iPhone 16 Pro لن يحصل على شاشة أكبر فحسب، بل سيحصل أيضًا على شاشة أكثر سطوعًا أيضًا، في منشور Weibo (مترجم من الصينية)، ادعى Tipster Instant Digital أن iPhone 16 Pro سيدعم ما يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع من السطوع النموذجي عند تشغيل محتوى SDR.

وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني زيادة محتملة بنسبة 20 بالمائة عن حد iPhone 15 Pro البالغ 1000 شمعة في المتر المربع، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يصل سطوع الذروة إلى 1600 شمعة أثناء تشغيل محتوى HDR، مما يشير إلى أنه لن تكون هناك ترقية على الهواتف الحالية.