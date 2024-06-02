شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تقدم تعويضات لمستخدمى Car Thing.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن سبوتيفاى تقدم تعويضًا الآن للمستخدمين الأمريكيين الذين اشتروا ملحق قيادة السيارة Car Thing بقيمة 90 دولارًا، وذلك بعدما أوقفت شركة البث بشكل غير رسمي عبر منتجها الأول والوحيد في عام 2022، بعد خمسة أشهر فقط من إطلاقه.

وكشفت الشركة مؤخرًا عن خطط لإلغاء تنشيط جميع أشياء السيارات المتبقية في 4 ديسمبر 2024، فيما يأتى هذا التعويض، بعدما رفع مجموعة من عملاء Car Thing دعوى قضائية جماعية فى نيويورك ضد Spotify بسبب ملحقاتها.

وكانت Car Thing عبارة عن شاشة خارجية بسيطة لجهاز تحكم عن بعد لتطبيق Spotify على هاتفك، وهي أكثر جاذبية للسائقين الذين تفتقر سياراتهم إلى Android Auto أو Apple CarPlay.

على الرغم من أن الجهاز كان بسيطًا إلى حد ما، إلا أنه وجد حياة جديدة بمجرد أن تم بيعه بأسعار منخفضة وشرع المستخدمين في استخدامها في أماكن أخرى غير السيارات مثل المكتب المنزلي وعلى لوحات المفاتيح الخاصة بهم.

وتأتى محاولة Spotify الطفيفة لتعويض مالكي Car Thing بعد عام صعب شهد زيادة في أسعار خدمة بث الموسيقى الخاصة بها في عام 2023، وتقارير عن زيادات أخرى ستأتي في وقت لاحق في عام 2024، وجولة من عمليات تسريح العمال التي أثرت على 17% من موظفيها، ما أدى لاحقًا إلى قطع بعض أدوات اكتشاف الموسيقى الشائعة.