شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدارة حساباتك وتأمينها.. خبير تقني يوضح كيفية حماية بياناتك على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر إدارة الحسابات وتأمينها جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الأمان الرقمي في العصر الحديث، ومع تزايد التهديدات السيبرانية والاختراقات، أصبح من الضروري أن نكون أكثر وعيًا وإلمامًا بكيفية حماية حساباتنا على الإنترنت، وقد قدم بير منصات التواصل الاجتماعى والأمن الرقمى "حسام خليل توغان" مجموعة من النصائح فيما يتعلق بضرورة استخدام كلمات مرور قوية وكيفية إنشائها، الاستفادة من التحقق بخطوتين، وكيفية استرداد الحسابات المخترقة.

- أهمية كلمات المرور القوية

كلمة المرور هي خط الدفاع الأول ضد الوصول غير المصرح به إلى حساباتك، كلمات المرور القوية تعزز الأمان الشخصي وتقلل من مخاطر الاختراقات، كما أن كلمات المرور الضعيفة أو الشائعة مثل "123456" أو "password" يمكن تخمينها بسهولة من قبل المتسللين باستخدام تقنيات مثل هجمات القواميس أو التخمين السريع.

- كيفية إنشاء كلمات مرور قوية

- طول كلمة المرور: يجب أن تتكون كلمة المرور من 12 حرفًا على الأقل.

- تنوع الحروف: استخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

- عدم استخدام الكلمات الشائعة: تجنب استخدام الكلمات الموجودة في القواميس أو الأسماء الشخصية.

- العبارات المميزة: استخدم عبارات طويلة مكونة من كلمات غير مترابطة لزيادة التعقيد.

- مدير كلمات المرور: استخدم برامج إدارة كلمات المرور لإنشاء وحفظ كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب.

الاستفادة من التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication)

ما هو التحقق بخطوتين

التحقق بخطوتين هو طبقة إضافية من الأمان تتطلب منك ليس فقط كلمة المرور ولكن أيضًا رمز ثانٍ يتم إرساله إلى جهازك الشخصي، مثل الهاتف المحمول، حتى لو تمكن أحد المتسللين من الحصول على كلمة مرورك، لن يتمكن من الدخول إلى حسابك بدون الرمز الثاني.

كيفية تفعيل التحقق بخطوتين

- الخطوات العامة: عادةً، يمكنك تفعيل التحقق بخطوتين من إعدادات الأمان في حسابك. ستحتاج إلى إدخال رقم هاتفك أو تنزيل تطبيق مصادقة (مثل Google Authenticator أو Authy).

- الأنواع المختلفة: هناك أنواع متعددة من التحقق بخطوتين، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة (SMS)، تطبيقات المصادقة، أو حتى مفاتيح الأمان الفعلية (مثل YubiKey).

كيفية استرداد الحسابات المخترقة

خطوات فورية عند الشك في اختراق الحساب:

- تغيير كلمة المرور: على الفور، قم بتغيير كلمة المرور لحسابك، إذا لم تتمكن من الدخول إلى الحساب، استخدم خيارات "نسيت كلمة المرور" لمحاولة استعادتها.

- تحقق من الأنشطة الأخيرة: راجع سجل الأنشطة في حسابك لمعرفة إذا كانت هناك أي نشاطات غير معروفة.

إجراءات استرداد الحساب

- الاتصال بالدعم: معظم المنصات الكبيرة توفر دعمًا خاصًا لاسترداد الحسابات، اتبع التعليمات المقدمة من قبل الدعم الفني للتأكد من استعادة حسابك.

- إعدادات الأمان: بعد استعادة الحساب، تأكد من تحديث إعدادات الأمان: تفعيل التحقق بخطوتين، وتحديث معلومات الاسترداد (مثل البريد الإلكتروني البديل ورقم الهاتف).

الوقاية المستقبلية

- مراقبة الحسابات بانتظام: تحقق بانتظام من الأنشطة المشبوهة على حساباتك.

- استخدام البرمجيات الأمنية: تأكد من أن أجهزتك محمية ببرامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية.