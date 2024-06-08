تكنولوجيا: ‏Realme تلمح إلى وضع الرؤية الليلية والإزالة الذكية مع جهاز GT 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme للإعلان عن هاتفين ذكيين من طراز GT6 مع إصدار عالمي في 20 يونيو، هذا ما إصدار منفصل يحمل نفس الاسم والذي من المقرر أن يظهر لأول مرة في الصين في وقت ما مع معالج متطور.

وشاركت Realme India بعض الإعلانات التشويقية الجديدة لطراز GT 6 العالمي والذي سيتم تسويقه على أنه “أول هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي” من Realme.

تكشف الجولة الأخيرة من الإعلانات التشويقية عن بعض الوظائف التي ستنقل صورك إلى المستوى التالي بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وعلى ما يبدو، سوف يتلقى GT 6 وضع AI Night Vision المخصص والذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على مزيد من التفاصيل في ظروف الإضاءة المنخفضة كما اقترح العرض التشويقي.

هناك أيضًا ميزة الإزالة الذكية AI من Realme والتي ستسمح لك بإزالة الكائنات غير المرغوب فيها في صورك عن طريق وضع دائرة حولها.

سيقدم Smart Loop اقتراحات التطبيقات بناءً على مهمتك الحالية بهدف توفير الوقت والخطوات الإضافية بين تشغيل التطبيقات الأخرى.

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