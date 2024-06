تكنولوجيا: استعراض أحدث ألعاب Xbox وعرض خاص لـ “Call of Duty Black”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اختتم حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox والذي تبعه بث مباشر لـعرض Call of Duty: Black Ops 6، وهذه نبذة مختصرة عما تم الكشف عنه خلال اللقاء السنوي.

يتميّز حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox والذي يمكنه مشاهدته عبر هذا ، بالعودة إلى العناوين المحببة مثل Gears of War: E-Day و Doom: The Dark Ages، كما ألقى نظرة جديدة على Call of Duty: Black Ops 6، و Indiana Jones and the Great Circle ، و Perfect Dark ، و State of Decay 3 ، و South of Midnight ، و Avowed ، وكشف عن Starfield: Shattered Space، وغيرها الكثير. كما كشف الحدث أيضًا عن تاريخ إصدار The War Inside، وهي النسخة القادمة من World of Warcraft.

وسلّط العرض الأول الضوؤ على ألعاب من مجموعة استوديوهاتنا عبر Activision و Blizzard و Bethesda و Xbox Game Studios – بالإضافة إلى شركائنا الخارجيين – واستمتع اللاعبون بالعروض الأولى والتحديثات الجديدة لعشرات الألعاب، والتي سيكون العديد منها متاحا عبر خدمة Game Pass.

ومن مجموعة شركائنا ، تم استعراض – وللمرة الأولى عالميًا – طريقة اللعب AC: RED ، كما تم التعريف بأعضاء مجموعتك المستقبليين في اللعبة التي طال انتظارها Dragon Age: The Veilguard، بالإضافة إلى الظهور الأول والتحديثات من الألعاب المتميّزة القادمة مثل Mixtape و Winter Burrow و Expedition 33 وغيرها الكثير.

وحصل اللاعبون والمشاهدون أيضا على تقديم لطريقة اللعب التي تم الكشف عنها في Call of Duty: Black Ops 6 الجديدةكليًا. ويمكنك عرض Call of Duty: Black Ops 6 Direct للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

وكشفنا أيضًأ عن ثلاثة خيارات جديدة لوحدة تحكم Xbox Series X|S تنضم إلى مجموعتنا الحالية في موسم العطلات هذا في أسواق مختارة. وسنقوم بإعلامكم عن هذه الأسواق وأسعار التجزئة التقديرية (ERP) عندما نرسل لكم تفاصيل الطلب المسبق في الأشهر المقبلة.

المقال المنشور في موقع Xbox:

لمزيد من المعلومات حول كل ما تم الكشف عنه في حدث استعراض أحدث ألعاب Xbox و Call of Duty: Black Ops 6 Direct ، يرجى الاطلاع على الملخص الكامل على Xbox Wire بالإضافة إلى المقالات المخصصة للتمعّن في ألعاب Gears of War: E-Day و State of Decay 3 وSouth of Midnight والمتوفرة عبر الموقع ذاته.

أسبوع من العروض الخاصة الرسمية لعرض Xbox Podcast :

إبتداء من يوم الاثنين، 10 يونيو، وعلى مدار هذا الأسبوع، سيقدّم البودكاست الرسمي لـ Xbox تسجيلات تعرض مناقشات مع المطورين ونظرة معمّقة على بعض الألعاب المميزة من العرض، بدءا من Avowed وتليها Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

كما سيتم نشر حلقة يوميا في الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) على قناة Xbox على YouTube وخدمات البودكاست، ويمكن العثور عليها بسهولة عبر Xbox Wire.