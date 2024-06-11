تكنولوجيا: ابل تستعرض الجديد من مميزات في تحديث watchOS 11 في مؤتمر #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لدفع العديد من المميزات الجديدة في تحديث watchOS 11، الذي ينطلق بتركيز خاص على تدريبات اللياقة البدنية من بين مميزات أخرى لدعم مستخدمي ساعات ابل الذكية.

تتضمن مميزات تحديث watchOS 11 القادم ميزة “Training Load” لتطبيق Activities، إلى جانب تطبيق Vitals الجديد.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث في خريف هذا العام لمستخدمي ساعات ابل الذكية المتوافقة، حيث يدعم تطبيق Vitals الجديد جمع البيانات الخاصة بالعناصر الحيوية للمستخدم لدعم إدراك حالة المستخدم الصحية بشكل أفضل.

ومن المقرر أن تعمل مستشعرات ساعات ابل الذكية على مراقبة تفاصيل معدل ضربات القلب، وحرارة المعصم، وحالة التنفس، ومن ثم ستعمل الساعة الذكية على دمج هذه البيانات لتحديد التغييرات في حالة المستخدم الصحية، وتنبيه المستخدم في حالة رصد تغيير القياسات الحيوية عن معدلها الطبيعي.

كما يأتي التحديث الجديد لتطبيق Activity في watchOS 11 بإمكانيات جديدة تشمل ميزة “Training Load” التي تعمل على قياس حدة التمارين وتأثير التمرين على المستخدم على المدى الطويل.

أيضاً من المقرر أن يعمل التطبيق على تقييم كل تمرين من واحد إلى عشرة بإستخدام نظام GPS ومستشعر ضربات القلب، والمساحة مع بعض التفاصيل الشخصية الخاصة بالمستخدم مثل العمر، والوزن، كما سيتاح للمستخدم رفض التقييم أو تعديل الملخص يدوياً، على أن يبرز الملخص بعد التمرين حالة وقياس مستوى تأثير التمرين بين أعلى مستوى أو أقل.

من جانب أخر يجلب تطبيق Workout زر للتسجيل ليتيح لأفراد العائلة أو الإصدقاء التأكيد على عودة المستخدم إلى المنزل بشكل آمن بعد التمرين، أيضاً سيتاح للمستخدمين تخصيص تطبيق Activity عبر هاتف الأيفون، كما سيتم دعم المستخدم بميزة تعديل الأهداف المراد إنجازها خلال أسبوع، مع ضبط أيام الراحة.

وفي تطبيق Fitness تقدم ابل الشاشة المخصصة لعرض الملخص على هاتف الأيفون بتجربة جديدة قابلة للتخصيص، أيضاً يقدم تطبيق Cycle Tracking دعم لتتبع حالة الحمل، مع عرض البيانات الصحية الخاصة بالمرأة في شهور الحمل، لرصد أي تغييرات في المؤشرات الصحية.

وتقدم ميزة “Smart Stack” واجهة أكثر فعالية للتطبيقات، حيث يمكن التمرير السريع من أسفل إلى الأعلى لإظهار عناصر التطبيقات النشطة مع دعم المستخدم بتحديثات الحالية في الوقت الفعلي.

ومن المقرر أن تدعم واجهة Smart Stack حساسية أعلى لتنبيه المستخدم عند توقع هطول أمطار، كما ستبرز الواجهة تطبيق widget الترجمة المباشرة للإستخدام أثناء السفر.

ولقد أكدت التفاصيل على أن ابل ستقدم تطبيق Translate لمستخدمي ساعات ابل الذكية، والتي تدعم حتى 20 لغة، كما تتيح ابل لأدوات الطرف الثالث الوصول إلى واجهة Smart Stack.

أيضاً ستدعم تقنية التعلم الآلي المستخدم في تحديد أفضل الصور للعرض على واجهة الساعة الذكية، ومن المقرر أن يتاج للمطوريين بدءاً من اليوم تجربة المميزات الجديدة في تحديث watchOS 11.

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