ملخص مؤتمر WWDC 2024 وإطلاق iOS 18 والأجهزة الداعمة للنظام الجديد

وأخيرًا وبعد طول انتظار لقد تم عقد مؤتمر أبل السنوى WWDC 2024، واليوم فى موقع عرفنى سوف نعرض لكم أهم وأحدث الاخبار التى تم مناقشتها فى هذا الحدث المنتظر، تابعا معنا المقال لتتعرف على أبرز الاخبار التى قد تم عرضها.

أظن أبل حاليًا تريد أن تحدث جلبة جديدة فى سوق التكنولوجيا، وتغير قواعد اللعبة فى صالحها وتعود مجددًا على عرش القمة كما كانت فى الفترات السابقة، ومما أرى من مكانى هنا أعتقد أن أبل قد عادت وبقوة فى هذا المؤتمرWWDC 2024.

بدأ مؤتمر WWDC 2024 بصعود تيم كوك على المسرح هو المدير التنفيذى للشركة، ثم انضم إليه كريج فيدريجى نائب الرئيس قسم هندسة البرمجيات في شركةابل على المسرح، وبعدها مباشرة ظهر شعار أبل وبدأ المؤتمر ولقد تحدثوا عن جدول الاعمال لهذا اليوم أو يمكن أن نقول ما سيتم تداوله فى المؤتمر.

حيث أن جدول اعمال مؤتمر شركة Apple يشمل كلًا من: iOS وiPadOS وVision OS وWatchOS وmac OS sequoia و بالطبع ما يترقبه الجميع ويمكن أن نسميه ورقة الجوكر الرابحة بالنسبة إلى أبل والذى سوف يقلب كثير من الموازين فى عالم التكنولوجيا هو Apple Intelligence، سوف نقوم اليوم بالتحدث عن كل ما قد قدم فى هذا المؤتمر WWDC 2024.

Apple Intelligence

الوصول سريعاً لـ :

هنا تقوم شركة ابل بالطبع خلال مؤتمر WWDC 2024 بكشف النقاب عن تقنية الذكاء الاصطناعى الجديدة و المبتكرة والتى يمكن أن نقول أنها طال انتظارها، والتى قامت شركة أبل بإطلاق عليها اسم “Apple Intelligence”، وقد قام تيم كوك بالتشديد على أهمية الخصوصية و التخصيص، حيث قام بأعادت تعريف مفهوم “الذكاء الاصطناعى” وقد أطلق عليه اسم “الذكاء الشخصى” الذى يركز على تلبية احتياجات المستخدمين.

بناءًا على ذلك قد أوضح كريج فيدريجى، أن النماذج التوليدية وراء تقنية Apple Intelligence ستكون متاحة عبر جميع أنظمة التشغيل المختلفة للشركة بما فى ذلك iOS و iPadOS و macOS، مما يجعلها تقنية ذكاء اصطناعي متكاملة للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الخاص بشركة Apple [Apple Intelligence for Mac, iPhone and iPad].

ما هى إمكانيات Apple Intelligence؟

سوف نقوم بعرض أهم الامكانيات التى سوف يوفرها Apple Intelligence الجديدة:

تحسينات الكتابة:

ستقدم Apple Intelligence تدقيقًا لغويًا شاملاً على مستوى النظام واقتراحات لتحسين الأسلوب عبر التطبيقات الأصلية وتطبيقات الجهات الخارجية، مما يوفر لك تجربة كتابة أفضل أنه يعتبر أمر أكثر من رائع خاصة للكتاب و الطلاب.

التركيز على السياق الشخصي:

تستطيع Apple Intelligence الاستفادة من مجموعة أنشطتك الكاملة بالإضافة إلى ما هو معروض على شاشتك، على سبيل المثال، يمكنك أن تسألها عما إذا كان تأجيل اجتماع سيؤدي إلى تأخرك عن موعد شخصي آخر، كما أوضح فيدريجى.

إشعارات قائمة على الاهتمامات:

يمكن لـ Apple Intelligence التعرف على الإشعارات المهمة بناءً على إهتماماتك الشخصية، مما يضمن عدم تفويتك للإشعارات التي تهمك حقًا.

إنشاء الصور:

تتيح لك Apple Intelligence إنشاء صور فوتوغرافية إبداعية بناءً على مكتبة الصور الخاصة بك، وتوفر لك ثلاثة أنماط للاختيار من بينهم: الرسم والتوضيح والتحريك (هذا الامر يعتبر أكثر من رائع تخيل معى إنشاء صور بناٍء على مكتبة الصور الخاصة هذا سيوفر العناء على الكثير).

الحوسبة السحابية الخاصة:

ستستفيد Apple Intelligence من النماذج المستندة إلى السحابة على خوادم خاصة تستخدم شرائح Apple Silicon لضمان خصوصية بيانات المستخدم وأمانها، وفي حال احتاج طلب ما إلى الانتقال إلى خادم سحابي، تؤكد Apple أنها سترسل فقط مجموعة بيانات محددة بطريقة آمنة تشفيريا (بالطبع المزيد من الامان وحماية للخصوصية من شركة أبل، أو يمكن أن نقول لتهدأت المستخدمين بعد واقعة تسريب صور فى IOS 17).

تنفيذ المهام عبر التطبيقات:

يمكن لـ Apple Intelligence تتبع نشاطك عبر التطبيقات المختلفة وتنفيذ المهام نيابة عنك، على سبيل المثال، يمكنك طلب من Apple Intelligence سحب الملفات التي أرسلها لك جهة اتصال خلال فترة زمنية معينة، مما يوفر لك الوقت والجهد.

لقد أكد فيدريجى على أن الخصوصية هي أولوية قصوى بالنسبة لشركة Apple.

ووصف Apple Intelligence بأنها مجموعة من النماذج اللغوية الكبيرة و “نماذج الانتشار” عالية الكفاءة، بالإضافة إلى “فهرس دلالي على الجهاز” يعمل عبر التطبيقات لتحديد البيانات وتغذيتها إلى النماذج [Apple Intelligence for Mac, iPhone and iPad].

وسيعمل العديد من هذه النماذج على الجهاز مباشرةً، أما بالنسبة للنماذج التي تحتاج إلى تخزينها في السحابة، فقد أشاد فيدريجى بقدرة Apple على السماح للمستخدمين بالتحكم في نوع البيانات التي يخزنونها في السحابة وكيفية الوصول إليها.

وقال فيدريجى: “نحن نهدف إلى توسيع نطاق خصوصية وأمان هاتف iPhone الخاص بك إلى السحابة”.

منح Siri قوة (Apple Intelligence) الجديدة

بالطبع فى جزئية الذكاء الاصطناعى و التطوير الامر لم يقف هنا على الاطلاق، بل يكشف النقاب عن المزيد من الميزات الجديدة فى WWDC 2024، حيث قامت ابل بالإعلان عن تحسينات جذرية على مساعدتها الصوتية Siri، حيث أصبح بإمكانك الآن استخدام Siri عبر النصوص، وتصحيح عباراتك في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى مظهر جديد أكثر تكاملاً مع نظام التشغيل.

ستعمل سيري الآن بمساعدة (Apple Intelligence)، أصبح لدى سيري الآن القدرة على الإجابة على “آلاف الأسئلة” حول كيفية استخدام جهاز آبل الخاص بك.

ما هى تحديثات Siri الجديدة؟

ستتمكن سيري الآن من اتخاذ إجراءات داخل التطبيقات وعبرها، مثل إرسال مقال من Apple News إلى مجموعة محادثات في Messages، كما ستتمكن التطبيقات الخارجية من الاستفادة من بعض تحسينات سيري.

سيصل نفس “السياق الشخصي” الذي تفاخر به آبل على نطاق واسع إلى سيري أيضًا، مما يسمح لها بالاستفادة من مجموعة أوسع من المعلومات والبيانات على جهازك، على سبيل المثال يمكنها البحث في جهازك بالكامل، حتى تتمكن من سؤالها “إرضائي بالأشياء التي أرسلتها إلى طارق الأسبوع الماضي”.

يمكن ان نقول أن Siri ترتقى إلى مستوى جديد بفضل (Apple Intelligence)

دمج Siri مع ChatGPT من OpenAI

هل تظن أن الامر توقف عند هذا الامر مع تغييرات التى طرأت على Siri، لا على الاطلاق بل يكشف النقاب عن المزيد من الميزات الجديدة فى WWDC 2024، حيث قامت ابل بالإعلان عن تحسينات كبيرة على مساعدتها الصوتية Siri، بما في ذلك الاندماج مع نموذج اللغة الكبير الشهير ChatGPT من OpenAI.

ما هى التغييرات التى سوف تطرأ على دمج Siri مع ChatGPT من OpenAI؟

تهدف هذه الخطوة إلى منح المستخدمين وصولاً أكبر إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، فعندما يطرح المستخدم سؤالاً على Siri سيتمكن المساعد الصوتي الآن من تحديد ما إذا كان ChatGPT من OpenAI يمكن أن يقدم إجابة أفضل.

إذا كان الأمر كذلك فسيطلب Siri من المستخدم إذنًا لمشاركة السؤال مع ChatGPT، ثم يعرض على المستخدم اقتراحات من الدردشة الآلية من OpenAI.

لا يقتصر الأمر على Siri فحسب، بل سيتم دمج ChatGPT أيضًا في أدوات الكتابة على مستوى النظام على سبيل المثال، أوضحت Apple أنه يمكنك إنشاء قصة ما قبل النوم لطفل وإضافة صور تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT.

أكدت Apple أن هذه الميزة مجانية تمامًا ولا تتطلب إنشاء حساب، كما لن يتم تسجيل طلبك ومعلوماتك.

متى سوف تتوافر إمكانيات Siri الجديدة؟

من المتوقع أن يصل هذا التكامل إلى أنظمة التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia في وقت لاحق من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك أعلنت Apple أنها ستضيف نماذج أخرى للذكاء الاصطناعي من جهات خارجية في المستقبل، مما يوفر للمستخدمين وصولاً أكبر إلى قوة الذكاء الاصطناعي.

تحديثات على نظام التشغيل macOS Sequoia

لم يتوقف الامر عند هذا الحد فى مؤتمر WWDC 2024 بل تم الاعلان عن إصدار جديد كلياً لنظام تشغيل أجهزة Mac يسمى macOS Sequoia، ستتوفر إصدارات المطورين التجريبية اليوم بينما ستصدر الإصدارات التجريبية العامة الشهر المقبل، ومن المقرر إطلاق نظام التشغيل الكامل في الخريف.

ما هى ميزات macOS Sequoia الجديدة؟

سيتضمن macOS ميزات جديدة تشمل الرسوم المتحركة للنصوص وتحسينات خرائط Apple، وهي ميزات سبق وأن تم الإعلان عنها في نظامي التشغيل iPadOS و iOS، سوف نقوم بعرض المزايا الرئيسية لـ macOS Sequoia:

mirroring iPhone:

أصبح بإمكان المستخدمين الآن رؤية والتحكم في أجهزة iPhone الخاصة بهم من أجهزة Mac عبر ميزة Continuity، وستظل أجهزة iPhone مقفلة حتى أثناء الجلسة الافتراضية كما لن يطرأ أي تغيير على المظهر البصري لميزة StandBy.

مركز الإشعارات الموحد:

ستظهر إشعارات iPhone الآن على نظام التشغيل macOS.

تحسينات الفيديو:

يوفر macOS الآن تحسينات إضافية لمكالمات الفيديو، بما في ذلك الخلفيات وعزل الشاشة.

تحسينات Safari:

يضم Safari الآن ميزة تبرز المعلومات المفيدة من صفحات الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تطبيق Passwords جديد:

قامت Apple بتحويل ميزة Keychain التي تعمل بخدمة iCloud إلى تطبيق منفصل باسم Passwords، والذي ينافس مباشرةً تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى مثل 1Password، كما سيتوفر هذا التطبيق أيضًا على نظام التشغيل Windows.

كذلك كشف مؤتمر WWDC 2024 عن مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل macOS Sequoia، بما في ذلك المراياة السلسة لأجهزة iPhone ومركز إشعارات موحد وتطبيق Passwords منفصل لإدارة كلمات المرور وغيرها الكثير، ستساهم هذه التحسينات في تعزيز تجربة المستخدم على أجهزة Mac وتجعلها أكثر قوة وترابطًا مع أجهزة iPhone و iPad الأخرى.

ابل تكشف التحديثات عن AirPods خلال مؤتمر WWDC 2024

كشفت ابل المزيد من التحسينات التى أجرتها على AirPods خلال المؤتمر، ومن هذه التحديثات:

التحكم في المكالمات باستخدام إيماءات الرأس مع AirPods: ستتمكن AirPods الان من اكتشاف حركات الرأس للمستخدم للإجابة على المكالمات أو رفضها (إيماءة الموافقة للإجابة، وتحريك الرأس للرفض).

ستتمكن AirPods الان من اكتشاف حركات الرأس للمستخدم للإجابة على المكالمات أو رفضها (إيماءة الموافقة للإجابة، وتحريك الرأس للرفض). عزل الصوت (Voice Isolation): ستتمكن AirPods Pro الان من عزل صوت المستخدم، حتى مع وجود ضوضاء فى الخلفية.

المزيد من الميزات الجديدة في tvOS خلال مؤتمر WWDC 2024

تم الكشف عن تحديثات جديدة من قبل شركة أبل على منصة Home:

Insight: ميزة جديدة تمنحك معلومات حول المحتوى الذي يتم تشغيله على التلفزيون، بما في ذلك المعلومات التي تظهر على هاتف iPhone الخاص بك.

ميزة جديدة تمنحك معلومات حول المحتوى الذي يتم تشغيله على التلفزيون، بما في ذلك المعلومات التي تظهر على هاتف iPhone الخاص بك. تحسينات الصوت: ستتمكن أجهزة Apple TV الآن من تحسين وعزل الصوت المنطوق، وستوفر توقيتًا محسنًا للترجمات التي تظهر تلقائيًا عند الحاجة.

دعم أجهزة العرض: ستدعم أجهزة Apple TV الآن أجهزة العرض بنسبة عرض 21: 9.

ستدعم أجهزة Apple TV الآن أجهزة العرض بنسبة عرض 21: 9. شاشات توفير جديدة: تضيف Apple دعمًا لصور Portrait كشاشات توفير Apple TV، بالإضافة إلى السماح للمستخدمين باختيار شاشات التوفير المفضلة لديهم.

شركة ابل تكشف المزيد عن تحديثات watchOS 11

كشفت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 عن تحديثات جديدة لنظام watchOS تشمل ميزات رائعة تركز على الصحة واللياقة البدنية وتحسين تجربة المستخدم بشكل عام، تابعونا في هذا المقال للتعرف على أبرز ميزات watchOS 11

إمكانيات watchOS 11:

وضع التدريب:

يقدم watchOS 11 وضع تدريب جديد، والذي يتيح تتبع مدى تأثير شدة ومدة تمارين المستخدمين على أجسادهم بمرور الوقت، يتم تتبع الشدة باستخدام بيانات السعرات الحرارية مثل معدل ضربات القلب والوتيرة والارتفاع، كما ذكرت آبل أن “خوارزمية جديدة قوية” ستترجم تلقائيًا بيانات مستشعر الطاقة إلى تقدير لمعدل جهدك بعد التمرين.

تخصيص شاشة الملخص:

يتيح watchOS 11 للمستخدمين تخصيص شاشة الملخص الخاصة بهم بالمعلومات التي يريدون رؤيتها، مثل مسافة الركض الأسبوعية على سبيل المثال، يمكنك الآن إضافة مقاييس مثل عدد الخطوات التي قطعتها أو السعرات الحرارية التي حرقتها إلى شاشة الملخص لمشاهدة تقدمك بسرعة.

صور لوجه ساعتك:

تستخدم آبل الذكاء الاصطناعي لتحديد الصور التي ستعمل بشكل جيد كخلفية لوجه ساعتك.

أدوات للمستخدمات الحوامل:

وذكرت آبل أن ميزة تتبع الدورة الشهرية تعرض الآن مساعدات الحمل، ويمكن لتطبيق الصحة عرض حملك عبر جميع الرسوم البيانية والمطالبات.

تعديلات على حلقات النشاط:

يمكن للمستخدمين الآن تعديل أهدافهم حسب أيام الأسبوع، كما يمكنهم إيقاف حلقات النشاط الخاصة بهم إذا أرادوا أخذ استراحة لبضعة أيام.

تطبيق الصحة الجديد:

سيتتبع watchOS 11 العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجة حرارة الجسم الأساسية، وسيقدم لك نظرة ثاقبة حولها في تطبيق الصحة الجديد، يمكن للمستخدمين بسهولة التحقق من العلامات الحيوية ومعرفة متى تكون هناك قيم متعددة خارج النطاق الطبيعي، كما يمكنهم أيضًا معرفة كيفية استجابة العلامات الحيوية لعوامل أخرى مثل الكحول والمرض والتغيرات في الارتفاع.

الكشف عن نظام تشغيل الجديد VisionOS 2 خلال مؤتمر WWDC 2024

بعد أربعة أشهر فقط من إطلاق VisionOS لأجهزة Vision Pro، أعلن مايك روكويل نائب رئيس شركة آبل، عن الإصدار التالي من نظام التشغيل الخاص بالشركة وهو VisionOS 2، كما صرح روكويل بأن هناك 2000 تطبيق جاهزة للاستخدام على جهاز Vision Pro.

إمكانيات نظام تشغيل الجديد VisionOS 2

الصور:

سيستخدم نظام التشغيل VisionOS 2 الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور العادية إلى صور مكانية (Spatial Photos) متوافقة مع جهاز Vision Pro، مما يوفر تجربة غامرة للمستخدمين.

إيماءات جديدة:

سيقدم نظام التشغيل VisionOS 2 أيضًا عناصر تحكم جديدة تعتمد على الإيماءات، مما يسهل على المستخدمين التفاعل مع الجهاز بطريقة أكثر حدسية.

شاشة عرض عريضة للغاية:

يدعم جهاز Vision Pro الآن شاشة عرض عريضة للغاية تقول شركة آبل بأنها تعادل شاشتين بدقة 4K جنبًا إلى جنب، مما يوفر مساحة عرض أكبر للمستخدمين الذين يحتاجون إلى تعدد المهام أو العمل على تطبيقات متعددة في وقت واحد.

دعم القطارات في وضع السفر:

تقوم شركة آبل بإضافة دعم القطارات إلى وضع السفر (Travel Mode) الخاص بها. حيث كان يدعم سابقًا فقط الطائرات.

متى ستتوفر نظارة Vision Pro؟

ستتوفر نظارة Vision Pro أيضًا في الصين واليابان وسنغافورة اعتبارًا من 28 يونيو، وسيتم طرحه في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في 12 يوليو.

بالنظر إلى الامكانيات الجديدة و التحديثات، على ما يبدو أن نظام VisionOS 2 يمثل قفزة كبيرة للامام بالنسبة لاجهزة Vision Pro، ومما نرى حاليًا أظن أن جهاز Vision Pro أكثر جاذبية للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة قوية ومذهلة.

الاعلان عن نظام iOS 18 بميزات جديدة مذهلة

أظن أنه تحديث نظام iOS 18 هو أكثر شئ انتظارًا فى المؤتمر كله، ولكننى أحببت أن أعرضه فى النهاية للتشويق فقط وليس أكثر عودة إلى مقالنا، فقد كشفت شركة ابل عن نظام التشغيل الجديد iOS 18 والذى يركز بشكل كبير على ميزات التخصيص التي تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في هواتفهم.

ماهى أهم الميزات الجديدة في iOS 18؟

دعونا نستعرض أهم الميزات الجديدة في iOS 18:

تخصيصات شاشة الرئيسية:

يتيح لك iOS 18 ترتيب تطبيقاتك بطرق جديدة كليا. يمكنك تغيير ألوان التطبيقات وضبط مستوى تعتيمها. على سبيل المثال، أصبح بإمكانك الآن ترتيب تطبيقاتك حول الصورة التي تستخدمها كخلفية لهاتفك وذلك لتجنب إخفائها.

ميزات جديدة للرسائل:

اصبح بإمكانك الان إضافة تأثيرات جديدة إلى نصوصك و التفاعل مع الرسائل بإستخدام رموز تعبيرية جديدة.

واجهة تحكم جديدة:

يمكنك الان تجميع عناصر التحكم في مركز التحكم (Control Center) بسهولة أكبر لاستخدامها بشكل أفضل، بالإضافة إلى ذلك أصبح بإمكان المطورين دمج عناصر تحكم من تطبيقاتهم الخاصة في مركز التحكم وذلك بفضل واجهة برمجة تطبيقات جديدة قدمتها Apple.

تحديثات ‏الخصوصية:

يركز iOS 18 على تعزيز خصوصية المستخدمين، حيث يتيح لك قفل التطبيقات بكلمة مرور أو بصمة الوجه لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك، كما يتيح لك النظام الجديد التحكم في جهات الاتصال التي يمكن الوصول إليها من قبل التطبيقات المختلفة.

إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية:

من الميزات الرائعة التي قدمها iOS 18 هي القدرة على إرسال الرسائل النصية والرسائل عبر iMessage باستخدام اتصال القمر الصناعي، مما يبقيك على اتصال حتى في المناطق النائية التي تفتقر إلى تغطية شبكة الهاتف المحمول.

(هذه قفزة قوية من أبل وسوف تكون رائعة للكثير من المستخدمين، لم يعد هناك قلق من جهت الشبكة الان يمكنك أن تذهب إلى أى مكان وستكون هناك شبكة دائمًا)

فلترة البريد الإلكتروني في تطبيق البريد:

سيتيح لك iOS 18 تصفية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بناءً على فئات مختلفة، وستتوفر هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام.

ميزة الدفع السريع:

قدم iOS 18 ميزة جديدة للدفع السريع تسمى “Tap to Cash” والتي تسمح لك بدفع الأموال لشخص آخر بطريقة سريعة وآمنة بمجرد لمس الهواتف معًا.

تصميم جديد لتذاكر الفعاليات:

سيتيح لك iOS 18 عرض تذاكر الفعاليات بطريقة جديدة كليًا، كما ستتمكن من الوصول إلى دليل الفعالية وخدمات الدعم مثل خرائط الموقع حتى تتمكن من العثور على مقعدك بسهولة أكبر.

تحسين تجربة الألعاب:

سيعمل iOS 18 على تقليل نشاط الخلفية عند تشغيل الألعاب، مما يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة. كما سيقدم النظام دعمًا محسّنًا لوحدات تحكم الألعاب اللاسلكية وسماعات AirPods.

سيتيح لك iOS 18 البحث عن الصور الخاصة بك بشكل أسهل، سيظهر الشبك في الأعلى ويتم عرض الفئة أدناه، مثل الوقت أو الأشخاص أو الرحلات، كما يوفر لك زر الفلتر الجديد إمكانية عرض أنواع معينة من المحتوى، على سبيل المثال يمكنك استخدامه لإخفاء لقطات الشاشة.

تحديثات iPadOS 18 الجديدة ومفاجأة انتظرناها طويلًا

بالطبع مستخدمى أجهزة iPad تسعد بهذا الخبر (وأكيد أنا واحدة منكم) بالكشف عن تحديث iPadOS 18 خلال المؤتمر WWDC 2024، يركز التحديث الجديد على تحسينات الواجهة والميزات الجديدة التي تتيح للمستخدمين الاستفادة القصوى من أجهزة iPad الخاصة بهم.

إمكانيات iPadOS 18 الجديدة:

تحسينات واجهة المستخدم:

يقدم iPadOS 18 مجموعة من تحسينات الواجهة المصممة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من شاشات iPad الكبيرة. تشمل هذه التحسينات:

شريط علامات تبويب عائم وألواح جانبية تلقائية: سيسمح شريط علامات التبويب العائم والألواح الجانبية التلقائية للمستخدمين برؤية المزيد من المحتوى على الشاشة في وقت واحد، مما يوفر تجربة أكثر كفاءة عند العمل بمهام متعددة.

تحسينات SharePlay:

تتضمن تحديثات iPadOS 18 أيضًا بعض التحسينات على ميزة SharePlay، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة تجربة استخدام التطبيقات مع الآخرين عبر FaceTime. الآن، أصبح من الممكن:

السيطرة على جلسة SharePlay: يتيح لك iPadOS 18 الآن التحكم الكامل في جلسة SharePlay، مما يمنحك القدرة على تشغيل وإيقاف تشغيل المحتوى أو الانتقال إلى الأمام والخلف.

ميزات جديدة في تطبيق الحاسبة على iPad:

أخيرًا وبعد طول أنتظار -أظن أن الامر أستغرق من شركة أبل 14 عامًا فقط- تقوم أبل بإضافة الحاسبة على الايباد، أظن أننا هرمنا من أجل هذه اللحظة لقد جاء فى مخيلتى أن أحفادى من سوف تقوم أبل بإضافة الحاسبة على أجهزتهم، لكن أظن 14 عام مدة قصيرة من أجل أبل لتستطيع أن تأخذ خطوة تقديم تطبيق حاسبة أصلي لأجهزة iPad.

والامر المذهل أنه لا يقتصر التطبيق الجديد على إجراء العمليات الحسابية الأساسية فحسب، بل يدعم أيضًا:

تحويل الوحدات: يمكنك استخدام تطبيق الحاسبة لتحويل الوحدات بين مختلف الأنظمة، مما يجعله مفيدًا جدًا للطلاب والمهنيين الذين يعملون بأنظمة قياس مختلفة. ملاحظات الرياضيات: عند استخدام تطبيق الحاسبة مع Apple Pencil، تتوفر ميزة جديدة قوية تسمى “ملاحظات الرياضيات”، (هنا ابل تدعى بطريقة غير مباشرة للقلم الخاص بها لكى نقوم بإقتناءه).

ما هى الملاحظات الرياضية؟

تتيح لك ملاحظات الرياضيات الجديدة في تطبيق الحاسبة حل المعادلات والمسائل الرياضية [بالكتابة اليدوية] باستخدام Apple Pencil، يدعم التطبيق مجموعة واسعة من الرموز والوظائف العلمية، مما يجعله مثاليًا للطلاب والمهنيين الذين يحتاجون إلى حل معادلات رياضية معقدة.

تطبيق الملاحظات (Notes):

بالإضافة إلى الميزات الجديدة في تطبيق الحاسبة، يتلقى تطبيق الملاحظات أيضًا تحديثًا رئيسيًا في iPadOS 18، يقدم التحديث ميزة جديدة تسمى “الكتابة الذكية”، والتي تستخدم التعلم الآلي على الجهاز لتحسين مظهر ملاحظاتك المكتوبة بخط اليد، تشمل بعض التحسينات التي ستلاحظها:

تنظيف تلقائي للخط اليدوي: يعمل التعلم الآلي على تحسين تلقائي لمظهر خط اليد الخاص بك، مما يجعله أكثر قابلية للقراءة. دمج النص المكتوب بالآلة مع النص المكتوب بخط اليد: يمكنك الآن لصق نصًا مكتوبًا بالآلة في جلسة كتابة بخط اليد، وسيتم تحويله تلقائيًا ليظهر بمظهر خط اليد الخاص بك.

شركة ابل تكشف النقاب عن تطبيق Passwords الجديد

لم تكتفى شركة أبل بكل هذه التحديثات والاضافات الجديدة التى أعلنت عنها، ولكنها اعلنت عن تطبيق Passwords الجديد لأجهزة iPhone و iPad و Vision Pro و Mac وحتى Windows.

يوفر هذا التطبيق حلاً شاملاً لإدارة كلمات المرور، حيث يتجاوز وظيفة تطبيق Keychain المعتاد، ليشمل أيضًا رموز التحقق وكلمات مرور التطبيقات وكلمات مرور شبكة Wi-Fi ومشاركة كلمات المرور وميزة Passkeys الجديدة والمزيد.

ما هى مميزات تطبيق Passwords الجديد؟

يتيح لك تطبيق Passwords إدارة جميع كلمات المرور الخاصة بك في مكان واحد، بالإضافة إلى التحقق من قوتها. فهو يعتبر بديلًا رائعًا لتطبيقات إدارة كلمات المرور الشائعة مثل Password.

ميزات تفوق تطبيق Keychain:

يوفر تطبيق Passwords الجديد ميزات أوسع بكثير من تطبيق Keychain، بما في ذلك القدرة على تخزين رموز التحقق وكلمات مرور التطبيقات ومشاركة كلمات المرور بشكل آمن مع الأجهزة الأخرى.

دعم لأنظمة تشغيل متعددة:

لأول مرة على الإطلاق، يتوفر تطبيق Apple لإدارة كلمات المرور على نظام تشغيل Windows، مما يمنحك تحكمًا أكبر في كلمات المرور الخاصة بك على جميع أجهزتك.

توافق مع Passkeys:

يدعم تطبيق Passwords ميزة Passkeys الجديدة، والتي تتيح لك تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه بدلاً من كلمات المرور التقليدية.

من المتوقع أن يوفر تطبيق Passwords الجديد طريقة أكثر أمانًا وملائمة لإدارة كلمات المرور الخاصة بك على جميع أجهزتك، تأكد من تحديث أجهزتك إلى آخر إصدار من نظام التشغيل للاستفادة من هذا التطبيق الجديد بمجرد توفره.

(Genmoji) مدعومة بالذكاء الاصطناعى بديل (emojis)

الامر لم يتوقف على كل التحديثات التى اصدرتها، لكنها كشفت شركة آبل خلال مؤتمر WWDC 2024 عن شكل جديد من الرموز التعبيرية المخصصة والقابلة للتعديل، والتي أطلقت عليها اسم جينموجي (Genmoji).

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية خاصة بهم باستخدام الذكاء الاصطناعي من ابل وذلك في حال عدم العثور على الرمز التعبيري المناسب الذي يعبر عما يريدون قوله، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من ابتكار رموز تعبيرية من جينموجي تشبه تمامًا أصدقاءهم.

طريقة صناعة (Genmoji) بـ AI:

بإمكانك إنشاء رمز تعبيري من جينموجي مباشرةً من لوحة المفاتيح الخاصة بك عن طريق كتابة وصف لما تريده، ستقوم آبل بعد ذلك بإنشاء عدة خيارات لتختار من بينها.

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