شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحصل على تأييد غالبية مساهمى "تسلا" لخطة التعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن مساهمى المجموعة يصوتون بأغلبية كبيرة للموافقة على خطة التعويضات الخاصة به.

وقال ماسك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" نقلها راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس، إنه تم تمرير كل من قراري المساهمين في تسلا حاليا بأغلبية كبيرة، في إشارة إلى قرارات الموافقة على خطة التعويضات البالغة 56 مليار دولار ونقل المقر القانوني لشركة تسلا من ولاية ديلاوير إلى تكساس ..إلا أن النتائج الرسمية للتصويت لم تنشر بعد.

يذكر أن شركة تسلا متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية ،وتقع في كاليفورنيا .