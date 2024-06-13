شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. مايكروسوفت تطرح ميزة "خارج المكتب" ليعرف زملاؤك أنك لست متاحا والان مع تفاصيل الخبر

تساعد خدمة مايكروسوفت تيم علي عقد اجتماعات بين الزملاء سواء داخل المكتب أو عن بُعد، وتعتبر واحدة من أكثر الطرق فعالية لضمان قدرتك على البقاء على اتصال مع الأشخاص في فريقك، ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى السماح للأشخاص بمعرفة أنك لست متاحًا بسهولة؟ لدى Microsoft Teams طريقة تتيح لك إعداد حالة "خارج المكتب" لملف التعريف الخاص بك للسماح للموظفين بمعرفة متى ستغادر لفترة ما بعد الظهر، أو لعدة أيام في إجازة، أو لفترة ممتدة.

أين يمكنني الانتقال لإعداد حالة "خارج المكتب" الخاصة بي لـ Teams؟

من المهم ملاحظة أنه تتم مزامنة تقويمات Microsoft Teams وOutlook، و يتضمن ذلك حالة "خارج المكتب" والردود التلقائية ، لذا، فإن كل ما تقوم بإعداده في Microsoft Teams سوف ينعكس في Outlook.

وبالمثل، يمكنك إعداد حالة "خارج المكتب" في Outlook، وسوف تنعكس في Teams، ومع ذلك يحتوي الأول على تعليمات أكثر وضوحًا.

1- يمكنك الضغط فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك في Teams والانتقال مباشرة إلى جدولة موعد خارج المكتب ، كاختصار سينقلك هذا إلى منطقة الإعدادات حيث يمكنك المتابعة،

2- الضغط على أيقونة النقاط الثلاث بجوار أيقونة ملفك الشخصي،

3- الانتقال إلى الإعدادات > عام ، ثم التمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة، و ستجد هناك إعدادات خارج المكتب، ثم اضغط فوق "جدولة" .

4- قم بتشغيل الردود التلقائية وأدخل رسالة توضح بالتفصيل المدة الزمنية التي لن تكون فيها متاحًا في مربع النص الموجود أسفل ذلك.

لاحظ أن هذه الحالة مخصصة لجهات اتصال المؤسسة الداخلية فقط، و إذا ضغطت على "حفظ" في هذه المرحلة، فلن يكون هناك وقت وتاريخ متاحان لتعيينهما، لذا سيتعين عليك إيقاف تشغيل الردود التلقائية يدويًا عند عودتك.

إذا كنت بحاجة إلى تشغيل الردود التلقائية خارج مكان عملك، فاضغط فوق إرسال ردود خارج مؤسستي وأدخل رسالة مماثلة في مربع النص الموجود أسفل ذلك ، ثم اضغط فوق إرسال ردود خلال فترة زمنية وقم بتعيين التواريخ التي ستغيب عنها عندما تتم استعادة الرد التلقائي الخاص بك.