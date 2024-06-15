شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لا يستطيع أيفون 15 تشغيل Apple Intelligence مقارنة بـiPhone Pro؟ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير عن أن آيفون 15 وآيفون 15 بلس لا يمكنهما دعم Apple Intelligence، وهي مبادرة الذكاء الاصطناعي الجديدة لعملاق التكنولوجيا، وذلك مقابل آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس إلى جانب جميع طرازات سلسلة آيفون 16 القادمة ستدعم جميع الميزات الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

يعد هذا أمرًا مؤسفًا بالنسبة لأولئك الذين اشتروا أحد طرازات آيفون 15 غير الاحترافية، ولكن هناك سبب يدفع شركة أبل إلى القيام بذلك وفقًا لمحلل آبل الشهير مينج-شو كوا في TF International.

وبالنظر إلى الأجهزة التي ستعمل على تشغيل Apple Intelligence، أشار كوا إلى أن Apple Intelligence مدعوم على الأجهزة التي تعمل بشريحة M1 من آبل ولن يتم دعمه على آيفون 15 وآيفون 15 بلس وكلاهما مزود بمعالج التطبيقات 4nm A16.

يمكن لقوة حوسبة الذكاء الاصطناعي لشريحة M1 التعامل مع 11 تريليون عملية في الثانية (TOPS) بينما يمكن لـ A16 AP تنفيذ ما يصل إلى 17 عملية في الثانية، ما يعني أن قدرات الذكاء الاصطناعي بين الرقائق ليست هي المشكلة.

يقول كو أن ذاكرة DRAM هي ما يميزها، يبلغ حجم ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) الموجودة على آيفون 15 وآيفون 15 بلس 6 جيجابايت وهو أقل من 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) الموجودة في M1.

والأهم من ذلك، أنه لا يتم استخدام ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت في الشريحة الأخيرة فحسب، بل يتم استخدامها أيضًا في A17 Pro SoC الذي يعمل على تشغيل آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

ونتيجة لذلك، لا يحصل آيفون 15 وآيفون 15 بلس على ميزة Apple Intelligence بينما يحصل آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس على ذلك.

وباستخدام هذه الأرقام، يقول كو إن تقنية Apple Intelligence الموجودة على الجهاز AI LLM (نموذج اللغة الكبير) تتطلب حوالي 2 جيجابايت أو أقل من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، يتم استخدام LLM بواسطة منصات الذكاء الاصطناعي للتعرف على النص وإنشائه.

يقول المحلل إن شركة Apple Intelligence تستخدم 3 مليارات معلمة LLM وكتب "بعد الضغط (باستخدام تكوين مختلط 2 بت و4 بت)، يلزم حجز ما يقرب من 0.7 إلى 1.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في أي وقت لتشغيل آبل الذكاء على الجهاز LLM."

يضيف كو: "تعتقد مايكروسوفت أن المواصفات الرئيسية لجهاز كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي هي 40 TOPS من قوة الحوسبة، ومع ذلك بالنسبة لشركة آبل، المتكاملة مع Cloud AI (الحوسبة السحابية الخاصة)، فإن 11 TOPS من قوة الحوسبة على الجهاز كافية لبدء توفير- تطبيقات الذكاء الاصطناعي للجهاز."

ويشير أيضًا إلى أنه في المستقبل، ستنتقل شركة آبل إلى درجة 7B LLM لذكاء Apple والتي ستتطلب من طرازات آيفون أن تحتوي على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في المستقبل.

السؤال، كما يشير كوا، هو ما إذا كانت آبل ستستخدم متطلبات DRAM لمواصلة التمييز بين طرازات آيفون برو وغير برو، ستكون هذه طريقة لشركة آبل لتحقيق المزيد من الإيرادات من مشتري آيفون.

يقول المحلل: "ما إذا كانت تجربة المستخدم جيدة كما تدعي شركة آبل لا تزال بحاجة إلى الملاحظة، إن قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Samsung S24 محدودة، ولا يزال الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت يربك المستهلكين.

"لقد نجحت شركة آبل في تعريف الذكاء الاصطناعي على الجهاز (على الأقل المستهلكين ندرك بالفعل ميزات الذكاء الاصطناعي الغنية ونقاط البيع لأجهزة الذكاء الاصطناعي من Apple)، والتي ستؤدي إلى تسريع عملية تقليد المنافسين واللحاق بهم، وبالتالي دفع النمو السريع في الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على الأجهزة."

أولئك الذين اشتروا آيفون 15 أو آيفون 15 بلس قبل انتهاء مؤتمر WWDC Keynote بالأمس، فعلوا ذلك دون أن يعلموا أن قرار الشراء الخاص بهم سيحدد ما إذا كانت هواتفهم ستدعم Apple Intelligence أم لا.

لو تمكنت شركة آبل من تنبيه المستهلكين إلى أن طرازات آيفون 15 غير برو، لن تتضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي الجديدة لعملاق التكنولوجيا، فإننا نتساءل عن عدد عملاء آبل الذين كانوا سيقررون دفع مبلغ إضافي قدره 200 دولار أو أكثر كان سيسمح لهم بشراء الهاتف آيفون 15 برو وتمتلك طرازًا يدعم Apple Intelligence.