شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بـ"ويندوز 11" تسمح لك بتحديد تطبيقات يمكنها الوصول إلى AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن مايكروسوفت وفرت ميزة جديدة في Windows 11 تتيح تحديد التطبيقات التى يمكنها الوصول إلى الذكاء الاصطناعي المولد لنظام التشغيل.

وأطلقت مايكروسوفت تحديث ويندوز 11 للمطورين، إلى جانب تحسين الأداء الواضح، وبعض الإصلاحات، ومتجر Microsoft Wallet المتكامل، وقد تم اكتشاف خيار جديد يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيق الإعدادات.

وإلى جانب ذلك، يبدو أن Microsoft لا تزال تطالب بمزيد من الإصلاحات للذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11، كما يوفر الإصدار 26236 ميزة "البحث في الويب" الجديدة لميزة Recall، والتي لا تزال مخفية لبعض مستخدمي Canary.

ويعمل إلى حد كبير مثل ما يفعله تطبيق Circle to Search على أندرويد أو Google Chrome، ما يتيح لك تصفح الويب مباشرة بحثًا عن النص الذي تم اخذ لقطة له.

تتيح لك ميزة الاستدعاء المثيرة للجدل البحث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن أي شيء قمت به على الإطلاق، ويقوم بذلك عن طريق التقاط لقطات بشكل دوري، وبعد ذلك يمكنك إرجاعها و"استدعاء" الإجراءات التي قمت بها.

وتقول مايكروسوفت إنها تعمل محليًا، ولكن نظرًا للفوضى الأمنية الأخيرة، ظهرت الكثير من نسخ الاستدعاء عبر الإنترنت، أحدها هو OpenRecall، وهو بصراحة ليس جذابًا للغاية من الناحية المرئية مقارنةً بـ Recall الأصلي، ولكنه يقوم بالمهمة بشكل جيد ويعمل حتى على نظامي Linux وmacOS.