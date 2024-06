شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Meet يوفر ميزة جديدة للاجتماعات المسجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديثا جديدا لخدمة Google Meet، والذى يوفر دعم فيديو عالي الدقة لتسجيل الاجتماعات والأجهزة، حيث أعلنت جوجل أن محتوى الفيديو عالي الدقة متاح الآن للاجتماعات المسجلة في تطبيق Meet.

وهذا يعني أن Google تعمل على زيادة الحد الأقصى لدقة بث الفيديو الخاص بالسماعة من 720 بكسل إلى 1080 بكسل، وعلى الرغم من أن تطبيق Meet يدعم بالفعل تسجيل بدقة 1080 بكسل للمحتوى المقدم، إلا أن هذه الميزة لم تكن متاحة لموجز الفيديو الخاص بالمتحدث حتى هذا التحديث.



خدمة Google Meet

وإلى جانب محتوى الفيديو عالي الدقة للاجتماعات المسجلة، يوفر التحديث الأخير أيضًا القدرة على إرسال فيديو عالي الدقة على جميع أجهزة الكمبيوتر المزودة بكاميرات بدقة 1080 بكسل، وضع في اعتبارك أن هذا معطل افتراضيًا ويتطلب من المستخدم تمكينه عبر قائمة الإعدادات.

ووفقًا لـ جوجل، لا يتم إرسال الفيديو عالي الدقة إلا عند تمكين التسجيل أو عندما يقوم مستخدم واحد أو أكثر بتثبيت المستخدم الذي يدعم دقة 1080 بكسل على شاشة كبيرة بما يكفي لعرض تغذية الفيديو بدقة 1080 بكسل.

وسيقوم Google Meet بضبط الدقة تلقائيًا إذا كان الجهاز مقيدًا بعرض النطاق الترددي، وهو أمر مهم يجب الإشارة إليه مع الأخذ في الاعتبار أنه ستكون هناك حاجة إلى نطاق ترددي إضافي لإرسال فيديو بدقة 1080 بكسل.

ويتوفر الآن الفيديو عالي الدقة لتسجيلات الاجتماعات لعملاء Google Workspace مع Business Standard وPlus وEnterprise Essentials وEssentials Plus وEnterprise Starter وStandard وPlus، بالإضافة إلى Education Plus وTeaching & Learning Upgrade.

من ناحية أخرى، تتوفر القدرة على إرسال فيديو عالي الدقة على أجهزة الكمبيوتر المزودة بكاميرات بدقة 1080 بكسل لعملاء Google Workspace مع Business Standard وPlus وEnterprise Starter وStandard وPlus وEducation Plus وTeaching and Learning Upgrade وEnterprise Essentials وEssentials، وبالإضافة إلى مشتركي Google One الذين لديهم مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت أو أكثر.