تكنولوجيا: كيف تعاملت "إيبك جيمز" مع تسريب بيانات ألعابها المقبلة؟

واجهت Epic Games تسربًا كبيرًا للبيانات في وقت سابق، ولكن على عكس معظم الخروقات، يأتي هذا التسرب مع الكثير من التفاصيل المثيرة للاعبين والمستخدمين بشكل عام، والذي كشف عن بعض الألعاب القادمة من المطور والتي عادةً ما يتم إخفاؤها عن الجمهور حتى يتم تأكيد الاسم النهائي والإصدار للتطوير.

عادةً ما تأتي تسريبات البيانات مصحوبة بتحذير للأشخاص، يطلب منهم توخي الحذر من محاولات التصيد الاحتيالي المحتملة التي يمكن ابتكارها باستخدام بياناتهم الشخصية، لكن هذا التسريب مختلف ويعطيك لمحة عن مستقبل إيبك جيمز والألعاب التي تخبئها للسنوات القليلة المقبلة.

تسرب بيانات Epic Games: ما نعرفه

وفقًا للتقارير، تصرفت إيبك جيمز على موقع الويب الذي كان يسرب معلومات ألعابها التي لم يتم إصدارها، تمت إزالة الموقع المسمى EpicDB ولكن ليس قبل أن تنتشر التفاصيل كالنار في الهشيم عبر مجتمع اللعبة.

يتحدث الموقع عن الألعاب من ناشرين مثل Sony وSega وBethesda وغيرهم، ومع ذلك يبدو أن تفاصيل اللعبة باهظة الثمن محاطة بأسماء رمزية غامضة.

هناك اسم رمزي Momo والذي يلمح المستخدمون إلى أنه قد يكون Final Fantasy 9، أو Selma والذي قد يكون نسخة الكمبيوتر الشخصي من Red Dead Redemption 1.

وهناك أيضًا شائعات بأن Utah قد تكون نسخة الكمبيوتر الشخصي التي سيتم إطلاقها قريبًا من The Last of الجزء الثاني.

لا تنتهي قائمة هذه الأسماء الرمزية عند هذا الحد، ونحن على يقين من أن اللاعبين يبذلون قصارى جهدهم لفك رموزها وفي الوقت نفسه، أصدرت Epic Games تحديثًا يهدف إلى منع مواقع مثل EpicDB من تسريب المزيد من التفاصيل حول ألعابها التي لم يتم إصدارها.