5 طرق سريعة لحل مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر

تخيل معي أنك تقوم بعملك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفجأة ظهرت لك رسالة no signal، الكمبيوتر ما زال يعمل ولكن لا توجد إشارة على الشاشة، هذه المشكلة توجه معظم مستخدمي نظام ويندوز وقد تتسبب في تعطيل العديد من الأعمال وهدر الوقت؛ إذن ما الحل؟

تشير رسالة no signal إلا أن الشاشة لا تحصل على أي مدخلات من جهاز الكمبيوتر ويتسبب تسبب هذا الخطأ غالبًا بسبب بوجود عوامل عديدة، بما في ذلك ضعف اتصال كابل الشاشة، أو تلف الشاشة، أو وجود تحديثات للبرامج القديمة وغيرهم العديد من الأسباب، ولكن لا داعي للقلق فمهما كانت المشكلة سوف نجد لها الحل، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم 5 طرق مختلفة لحل مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر، هيا بنا.

كيف تتعامل مع مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر؟

إذا كان جهاز الكمبيوتر يعمل وفجأة ظهرت رسالة no signal على الشاشة وتوقفت عن العمل فقد يرجع ذلك لعدة أسباب يجب التعرف عليها وحلها لكي تعمل الشاشة مرة أخرى، لذلك سوف نقدم عدة طرقة سريعة لإصلاح وحل مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر على حسبب سبب قطع الإشارة

حل 1: إعادة توصيل أو استبدال كابل الشاشة

سيؤدي الاتصال غير المحكم بين شاشتك وجهاز الكمبيوتر إلى حدوث مشكلة عدم وجود إشارة في الشاشة، لذلك عند ظهور رسالة no signal على شاشتك أثناء تشغيل نظام Windows، فإن أول شيء يجب عليك التحقق منه هو ما إذا كان كابل الشاشة متصل بإحكام أم لا.

قم بإعادة توصيل كابل الشاشة وتحقق من إدخاله في مصدر الإدخال الصحيح، إذا كان كابل الشاشة متصل بإحكام ومازالت تظهر no signal فقد يكون الكابل تالف ويجب استبداله، فوجود كابل تالف أو مربوط بشكل غير صحيح في منفذ HDMI أو منفذ العرض بالتأكيد سيمنع تشغيل الشاشة.

حل 2: التحقق من حالة مصدر إدخال الشاشة

يتم تصنيع شاشات الكمبيوتر بأكثر من مصدر إدخال وهذه ينتج عنه صعوبة توصيل الكابل في مصدره الصحيح، فإذا قمنا بتوصيل الشاشة بالمصدر الخاطئ، فقد يتسبب ذلك في ظهور رسالة no signal، لذلك قبل تحديد مصدر الإدخال الصحيح لشاشتك، يتعين عليك معرفة المنافذ الموجودة بجهاز الكمبيوتر والشاشة.

إرشادات لتحديد مصدر الإدخال الصحيح للشاشة

تأكد من تشغيل جهاز الكمبيوتر والشاشة وتوصيلهم بالمصدر الكهربي.

اضغط على زر القائمة الموجود على الشاشة

انتقل إلى مصدر الإدخال وحدد المصدر الصحيح، إذا كان الاتصال بين الجهاز والشاشة عبر HDMI، فاضبط مصدر الإدخال على HDMI.

حل 3: التأكد من أن كارت الشاشة مثبت بإحكام في الفتحة الخاصة به

سوف تظهر رسالة no signal أيضًا إذا لم يتم إدخال كارت الشاشة بإحكام في الفتحة الخاصة به، في هذه الحالة، تحتاج إلى فتح كيس الكمبيوتر للتحقق من ذلك، ويتم ذلك خلال عدة خطوات:

قم بإيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر، ثم افصل جميع الكابلات بما في ذلك كابل الباور. افتح CASE الكمبيوتر لتحديد مكان كارت الشاشة، يتحدد مكان كارت الشاشة في جهاز الكمبيوتر على نوع الكارت والشرقة المصنعة للجهاز. قم بإزالة كارت الشاشة من اللوحة الأم mother board ثم أعد إدخاله بإحكام في الفتحة الخاصة به. قم بتوصيل كابل الباور الخاص بالشاشة مرة أخرى وتوصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. اضغط باستمرار على زر الباور لمدة 30 ثانية إلى دقيقة ثم قم بتوصيل كابل الباور بالتيار الكهربائي لتشغيل الجهاز.

إذا كانت المشكلة ما زالت قائمة لا تقلق فهناك المزيد من الطرق لإصلاح وحل مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر.

حل 4: تجربة الشاشة على أجهزة أخرى

إذا كانت الكابلات سليمة، وما زلت تواجه المشكلة، فقد يكون السبب في الشاشة نفسها أو الجهاز، لذلك يمكنك محاولة اختبار الشاشة على أجهزة أخرى لمعرفة سبب مشكلة ظهور رسالة no signal أثناء تشغيل الكمبيوتر.

عليك القيام بتبديل الشاشة بشاشة أخرى وتوصيلها بجهاز الكمبيوتر؛ إذا عملت الشاشة الجديدة بشكل جيد، فقد يكون العطل في الشاشة الأصلية، أما إذا كانت المشكلة في جهاز الكمبيوتر نفسه فيمكنك فحص الجهاز للتعرف على سبب المشكلة، وفيما يلي خطوات التحقق من مشاكل أجهزة الكمبيوتر:

اضغط على Windows + R لفتح مربع الحوار “تشغيل”، اكتب Perform/report واضغط على Enter لتشغيل الأداة. تجمع البرمجيات البيانات لمدة تتجاوز 60 ثانية وتعرض Diagnostic results، اضغط على النتائج وتعرف على حالة مكونات جهاز الكمبيوتر الخاص في القسم الفرعي.

حل 5: تحديث برنامج تشغيل تعريفات كارت الشاشة

في بعض الأحيان قد تنتج مشكلة عدم وجود إشارة في الشاشة أيضًا عن برامج تشغيل تعريفات كارت الشاشة، لذلك حاول تحديث هذه البرنامج لحل مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر، وهناك طريقتان لتحديث برنامج تعريفات كارت الشاشة : يدويًا وتلقائيًا،

يمكنك تحديث برنامج تعريفات كارت الشاشة يدويًا عن طريق الانتقال إلى موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة والبحث عن أحدث برنامج تشغيل، ولكن عليك التأكد من اختيار برنامج التشغيل المتوافق مع نظام Windows الخاص بك. قم بتحديث برامج التشغيل الخاصة بك تلقائيًا، وذلك إذا إذا لم يكن لديك الوقت أو الخبرة لتحديث برنامج تشغيل كارتا الشاشة يدويًا، فيمكنك بدلاً من ذلك القيام بذلك تلقائيًا باستخدام Driver Easy.

قم بتنزيل وتثبيتب برنامج Driver Easy.

قم بتشغيل البرنامج وانقر فوق الزر Scan Now، سيقوم بعد ذلك بفحص جهاز الكمبيوتر والكشف عن أي مشكلة في برامج التشغيل.

انقر فوق تحديث الكل لتنزيل الإصدار الصحيح من كافة برامج التشغيل المفقودة أو القديمة على نظامك وتثبيته تلقائيًا.

أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص لتفعيل التغييرات.

في النهاية، تختلف أسباب قطع الإشارة عن الشاشة أثناء تشغيل الكمبيوتر وفقًا لعوامل مختلفة تتعلق بالشاشة نفسها أو جهاز الكمبيوتر أو نظام التشغيل، لذلك يتطلب منك معرفة سبب المشكلة لإيجاد الحل المناسب لها، ونرجو أن نكون قدمنا خلال هذا المقال الشرح الوافي للمشكلات والطرق اللازمة لحل مشكلة no signal في شاشة الكمبيوتر.

لا يفوتك: كيفية تقسيم شاشة الكمبيوتر إلى نصفين أو أكثر في خطوات بسيطة