تكنولوجيا: SpaceX تطلق 20 قمرًا صناعيًا للإنترنت من كاليفورنيا

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX دفعة أخرى من أقمارها الصناعية ذات النطاق العريض Starlink من كاليفورنيا منهية بذلك فترة توقف في رحلات الفضاء استمرت لمدة 10 أيام للشركة، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 يحمل 20 مركبة فضائية من طراز ستارلينك، بما في ذلك 13 مركبة ذات قدرات مباشرة إلى كوكبة الأقمار الصناعية، من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه بعد حوالي 8.5 دقيقة، هبطت المرحلة الأولى لصاروخ Falcon 9 على متن مركبة SpaceX Of Course I Still Love You، التي كانت تتمركز في المحيط الهادئ، وكان هذا هو الإطلاق والهبوط الخامس لهذا المعزز تحديدًا.



وفي الوقت نفسه، واصلت المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 نقل الأقمار الصناعية العشرين نحو مدار أرضي منخفض، حيث تم نشرها بعد حوالي ساعة من الإقلاع.



ستنضم الدفعة الجديدة إلى أكثر من 6000 قمر صناعي عامل في كوكبة Starlink الضخمة، وكانت هذه المهمة هي الإقلاع المداري الحادي والستين لهذا العام لشركة SpaceX.



كان من المفترض أن يكون إطلاق Starlink هو النصف الثاني من رحلة فضائية مزدوجة لـ SpaceX، لكن المحطة الأولى، وهي إطلاق القمر الصناعي للاتصالات Astra 1P لشركة SES ومقرها لوكسمبورج، تم إلغاؤها بسبب الرياح العاتية بالقرب من موقع الإطلاق، محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا.