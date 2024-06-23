شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب سيحتاج لمعرفة موقعك لعرض إعلانات مخصصة لك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم YouTube الكثير من التغييرات الجديدة على نظامه الأساسي لجعله أكثر جاذبية والتركيز على خصوصية المستخدم، أحد التغييرات هو توفير خيار لمستخدمي أجهزة أبل لمنح الموافقة على مشاركة الموقع إذا كانوا يريدون مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو المخصصة.

وتتماشى هذه الخطوة مع سياسات خصوصية أبل وتقديم إعلانات أكثر تخصيصًا على النظام الأساسي، بما يتماشى مع إطار شفافية تتبع التطبيقات (ATT) من أبل المقدم مع iOS 14.5.

وتتطلب سياسة ATT الخاصة بشركة أبل، والتي تم تطبيقها منذ عام 2021، من مطوري التطبيقات الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل تتبع أنشطتهم عبر تطبيقات ومواقع الويب الخاصة بالشركات الأخرى، وأدى هذا التغيير إلى تغيير جذري في كيفية عمل الإعلانات الرقمية على أجهزة أبل، مع التركيز على خصوصية المستخدم والتحكم في مشاركة البيانات.

وردًا على ذلك، قامت جوجل، مثل العديد من الشركات الأخرى، بتعديل ممارسات التتبع الخاصة بها لتجنب عرض مطالبة ATT عن طريق إيقاف بعض طرق التتبع مثل معرف المعلنين (IDFA).

ومع ذلك، يتخذ موقع YouTube الآن نهجًا مختلفًا، وسيُظهر قريبًا لمستخدمي YouTube على أجهزة iOS مطالبة لمرة واحدة تطلب الإذن لتتبع نشاطهم عبر التطبيقات ومواقع الويب الأخرى، سيقدم الموجه خيارين.

الأول سيكون خيار "السماح"، وسيعمل المستخدمون الذين يختارون هذا الخيار على تمكين YouTube من ربط نشاطهم داخل التطبيق بالنشاط من التطبيقات ومواقع الويب غير التابعة لـ جوجل، وسيساعد ذلك النظام الأساسي في تقديم إعلانات أكثر تخصيصًا وقياسًا أفضل للإعلانات، وإذا تم تحديد هذا الخيار، فسيتم تطبيقه على جميع مستخدمي تطبيق YouTube على الجهاز الذي تم تمكين الإعداد فيه.

الخيار الثاني سيكون خيار "اطلب من التطبيق عدم التتبع"، وسيؤدي تحديد هذا الخيار إلى تقييد YouTube من ربط نشاط التطبيقات مع التطبيقات ومواقع الويب غير التابعة لـ جوجل، مما يؤدي إلى إعلانات أقل تخصيصًا وربما أكثر تكرارًا، والجدير بالذكر أن هذه المطالبة الجديدة لن تظهر لمشتركي YouTube Premium أو المستخدمين الذين لديهم حسابات أطفال على YouTube.

سيسمح YouTube أيضًا للمستخدمين بتغيير اختيارهم من خلال الانتقال إلى إعدادات iOS > الخصوصية والأمان > التتبع.

ويشير YouTube أيضًا إلى أن "هذا الإعداد لا يؤثر على ربط النشاط على تطبيقات جوجل الأخرى (iOS وغير iOS) ومواقع الويب التي تحتوي على نشاط من تطبيقات ومواقع ويب غير تابعة لـ جوجل، ولا يؤثر هذا الإعداد أيضًا على استخدام النشاط من YouTube iOS وتطبيقات جوجل ومواقع الويب الأخرى لتخصيص الإعلانات، اعتمادًا على اختيارك لإعلانات جوجل المخصصة."

وتتماشى الخيارات الجديدة مع جهود يوتيوب المستمرة لتحقيق التوازن بين خصوصية المستخدم والحاجة إلى إعلانات فعالة، بهدف تعزيز تجربة المستخدم مع دعم منشئي المحتوى من خلال مقاييس أداء إعلانية أفضل.