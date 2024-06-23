شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Super Mario Party Jamboree تصل لأجهزة Switch فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة نينتيندو أن أحدث عنوان في سلسلة Mario Party وهو إصدار Super Mario Party Jamboree سيكون متاح على أجهزة Nintendo Switch فى 17 أكتوبر.

وسيحتوي Super Mario Party Jamboree على 110 لعبة صغيرة وخمس لوحات ألعاب جديدة تشكل جزءًا من منتجع جزيرة كبير: Rainbow Galleria، وRoll 'Em Raceway، وKing Bowser's Keep، وMega Wiggler's Tree Party، وGoomba Lagoon.

وتقدم كل لوحة آليات لعب مختلفة ومخاطر بيئية على سبيل المثال، تتيح لك رمية النرد المحظوظة التحرك لما يصل إلى 40 مساحة في مضمار سباق Roll 'Em، بينما يمكن أن يغير المد مسارك في Goomba Lagoon ، وستتطلب منك بعض الألعاب الصغيرة هز وحدات تحكم Joy-Con، بينما تتطلب منك ألعاب أخرى إمالة وحدات التحكم.

ولإضفاء الإثارة على الأمور، تمت إضافة قلعة قوس قزح ماريو من ماريو بارتي وويسترن لاند من ماريو بارتي 2 كخرائط ليتمكن المعجبون من زيارتها مرة أخرى.

علاوة على ذلك، يمكن لما يصل إلى 20 لاعبًا اللعب مع بعضهم البعض عبر الإنترنت في وضع سباق تنافسي جديد يسمى Koopathlon.

وسيصل Super Mario Party Jamboree ما يزيد قليلاً عن ست سنوات منذ آخر إدخال رئيسي في السلسلة Super Mario Party وبعد ثلاث سنوات من Mario Party Superstars، الذي قام بتحديث اللوحات الكلاسيكية من عصر Nintendo 64.

وتتضمن هذه اللوحات كعكة عيد ميلاد Peach’s Christmas وSpace Land من أول لعبتين، والتي ألهمت اللعبة الأولى نكهة الآيس كريم Superstar Sprinkle Blast في Cold Stone Creamery في عام 2022