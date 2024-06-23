شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مطورو Halide يكشفون عن Kino.. تطبيق فيديو احترافي لمستخدمي آيفون والان مع تفاصيل الخبر

يحظى تطبيق Lux's Halide بشعبية كبيرة بين المصورين بسبب ميزاته الاحترافية التي يسهل الوصول إليها، وقد أطلق المطورون خلف التطبيق نسخة جديدة وهي Kino، وهو تطبيق مخصص لالتقاط الفيديو لأجهزة iPhone مع تركيز مماثل على دعم الميزات التي يبحث عنها المحترفون.

وتم تصميم Halide للاستفادة من دعم التصوير الفوتوغرافي RAW من Apple على أجهزة iPhone الأحدث، ويستهدف Kino دعم iPhone 15 Pro لمقاطع فيديو ProRes المشفرة بتنسيق Log.

وسيعرف مصورو iPhone المتحمسون بالفعل تطبيق كاميرا Halide الممتاز وكيف يمكن أن يساعد في تحويل اللقطات التي تلتقطها، لكنهم سيعلمون أيضًا أنها لا تدعم الفيديو، وهي نقطة كانت الشركة نفسها تدركها جيدًا أيضًا.

ولهذا السبب أطلقت الشركة Kino ، وهو تطبيق فيديو لجهاز ايفون يهدف إلى جلب فوائد مماثلة على غرار Halide إلى الفيديو بدلاً من الصور الثابتة.

ويوصف كينو بأنه تطبيق فيديو للمبتدئين والخبراء على حد سواء، ولكن للحصول على أقصى استفادة منه ستحتاج على الأرجح إلى أن تكون على دراية بأوضاع تسجيل الفيديو الخاصة بجهاز iPhone، وأن تكون حريصًا على معرفة المزيد حول كيفية إنشاء أفلام سينمائية مذهلة باستخدام هاتفك.

على سبيل المثال، إحدى الميزات الرئيسية التي تجعل Kino متميزًا هي الدرجة الفورية، والتي تستخدم وضع تسجيل الفيديو .

وتم تقديمه على iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ، ويعني تصوير الفيديو باستخدام إعداد السجل أنه لن يكون له أسلوب Apple الخاص ومظهره المطبق على النتيجة النهائية، وهنا يأتي دور Kino.

وقد صنع الفريق والشركاء المبدعون المختارون العديد من الحزم المخصصة المعدة مسبقًا، والتي يطلق عليها الدرجات، جاهزة للتطبيق على فيديو السجل الخاص بك، و تعمل هذه الإعدادات على تغيير مظهر الفيديو الخاص بك تمامًا، مما يمنحه أسلوبًا ومظهرًا وعاطفة لن يكون ممكنًا عن طريق تحرير الفيديو القياسي، ولكن نظرًا لأن Kino جيد أيضًا للمبتدئين، إذا كنت لا ترغب في تصوير فيديو Log، فهناك حزم أخرى معدة مسبقًا في Kino تعمل مع فيديو iPhone القياسي أيضًا.

مثل Halide، تم تصميم الواجهة في تطبيق Kino لمساعدتك على التركيز على تأطير لقطتك، بحيث تظهر عناصر التحكم والبيانات على الجانب، مما يضمن أنه يمكنك دائمًا رؤية ما يحدث في الإطار.

وقد فكرت في الطريقة التي نحمل بها هواتفنا أيضًا، وتأكدت من أن عناصر التحكم ليست قريبة جدًا من حافة الشاشة بحيث يتم الضغط عليها عن طريق الخطأ، إلى جانب الإضافات الذكية مثل قفل التسجيل حتى لا تنتهي عن طريق الخطأ. التسجيل مبكرًا جدًا.

كلما زادت خبرتك، كلما حصلت على المزيد من الأدوات الاحترافية، والتي تتضمن الوضع اليدوي الكامل، وشكل موجة RGB وفحص التعريض، وذروة التركيز البؤري، والقدرة على إعداد وضع تسجيل مخصص.

ويتيح لك وضع الحركة التلقائية معرفة متى تكون في المكان المثالي لالتقاط حركة سينمائية رائعة المظهر، ولكن إذا لم تكن محترفًا بعد، فإن Kino يتضمن سلسلة مقاطع فيديو مجانية للتعريف بالتطبيق وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه.

ويتوفر Kino في متجر التطبيقات الآن ويبلغ سعره 10 دولارات، ولكن هذا السعر سيرتفع إلى 20 دولارًا في نهاية الأسبوع، لذا إذا كنت حريصًا، فهذا هو الوقت المناسب لتجربته.