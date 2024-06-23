شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. يجب إعادة تشغيل هاتفك كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تقترح وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة (NSA)، على مستخدمي Android وiPhone إعادة تشغيل هواتفهم الذكية مرة واحدة كل بضعة أيام، وفقا لـ Forbes، فإن وثيقة وكالة الأمن القومي التي تم الكشف عنها مؤخرًا والتي يرجع تاريخها إلى سنوات مضت، تشارك أفضل الممارسات للحفاظ على هاتفك الذكي آمنًا من جهات التهديد، وتقترح أن إعادة تشغيل هاتفك بين الحين والآخر يمكن أن تساعد في حمايته من بعض عمليات استغلال يوم الصفر والبرامج الضارة التي قد تكون قيد التشغيل على هاتفك.



ومن المعروف أيضًا أن مجموعة NSO، الشركة التي تقف وراء برنامج التجسس Pegasus، تستخدم برمجيات استغلال يوم الصفر للتجسس على أهدافها.

تعود الهواتف المذكورة في الوثيقة إلى أوائل عام 2010 وتتكون من أجهزة آيفون المزودة بزر الصفحة الرئيسية وبعض أجهزة أندرويد، لكن النصيحة لا تزال تحمل بعض الوزن.

قد لا يكون الأمر مضمونًا، ولكن وفقًا لوكالة الأمن القومي، فإن إعادة تشغيل جهازك يمكن أن تساعد في منع نجاح بعض الهجمات.



تحتوي الوثيقة على حوالي اثنتي عشرة نصيحة إضافية حول كيفية الحفاظ على أمان هاتفك، ولكن معظمها عبارة عن ممارسات شائعة مثل "التفكير في استخدام القياسات الحيوية" والالتزام بـ "كابلات الشحن الأصلية" على سبيل المثال لا الحصر.



يمكن أن تساعد إعادة تشغيل هاتفك أيضًا في إصلاح تسرب الذاكرة وتطبيقات الأخطاء التي قد تسبب مشكلات على جهازك. إذا كنت كسولًا، فإن بعض الشركات المصنعة للهواتف تقدم أيضًا خيارًا مدمجًا لمساعدتك في جدولة عمليات إعادة التشغيل.