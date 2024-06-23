شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى iOS 18 لشحن بطارية موبايلك.. هتحافظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة أبل خدعة رائعة لشحن البطاريات لأجهزة أيفون، ومن المقرر أن تصل إلى الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 18، حيث كشفت شركة أبل مؤخرًا عن الكثير من ميزات أيفون الجديدة، بالإضافة إلى عروض الذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها.

كما هو الحال دائمًا، تتصدر شركة أبل عناوين الأخبار بما تعتقد أنه أكبر وأفضل الميزات، لكن بعض التحديثات الأصغر حجمًا والمفيدة بنفس القدر لا تحصل على نفس وقت البث، وإحدى هذه الميزات هي تحذير الشاحن البطيء القادم من أبل، حيث لم يتم الإعلان عن هذه الميزة حتى من قبل أبل في WWDC 2024.



بطارية ايفون

وبدلاً من ذلك، عثر عليها أحد مستخدمي منصة Reddit في الإصدار التجريبي من iOS 18، فبعد تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18، لاحظ مستخدم Reddit تحذيرًا جديدًا باللون الكهرماني على صفحة البطارية في الإعدادات.

وفي الرسم البياني الذي يوضح تدهور البطارية وزيادة الطاقة على مدار اليوم، هناك شرائح برتقالية جديدة، المقاطع هي فترات زمنية يتم فيها شحن جهاز أيفون بكابل ذو قوة كهربائية ضعيفة جدًا بالنسبة للجهاز.

وخلال هذه الفترات "الكهرمانية"، اعترف مختبرو النسخة التجريبية أنهم كانوا متصلين بشاحن بقوة 5 واط، الشاحن بقوة 5 واط هو شاحن أبل التقليدي الذي كان يأتي مع أجهزة أيفون.

ولكن مع ازدياد قوة أجهزة أبل، أصبحت أجهزة الشحن الخاصة بها أيضًا أكثر قوة، وعلى سبيل المثال، لم يتم إدراج أيفون 14 كجهاز متوافق مع الشاحن بقدرة 5 واط – نظرًا لأنه يتطلب طاقة كابلات أبل الأحدث بقدرة 20 واط.

وتمت تسمية أجهزة الشحن بقدرة 5 وات و20 وات الآن بالشواحن "البطيئة" و"السريعة"، وستنعكس هذه الشروط الآن في تتبع بطارية أبل، مما يساعد العملاء على معرفة أين يمكنهم الحصول على شحن أسرع.

وهذا يعني أن المستخدمين أقل عرضة لإضاعة وقتهم في انتظار شاحن بطيء لتشغيل أجهزتهم ببطء.