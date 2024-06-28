شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت بشرى مخيف ذو وجه مصنوع من أنسجة الجلد الحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ابتكر خبراء من جامعة طوكيو وجهًا آليًا من الجلد البشري المزروع في المختبر، فإن العلماء في اليابان في طريقهم إلى إنشاء نسخ حقيقية من هذه الآلات الواقعية، حيث إن الروبوتات ذات الجلد الحقيقي لا تتمتع فقط "بمظهر نابض بالحياة"، ولكنها يمكن أن تصلح نفسها في حالة تلفها.

وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قاد البحث البروفيسور شوجي تاكيوشي من جامعة طوكيو وتم تفصيله في دراسة جديدة في مجلة Cell Reports Physical Science، حيث أنشأ روبوتات صغيرة تمشي باستخدام الأنسجة العضلية البيولوجية واللحوم المزروعة في المختبر والطباعة ثلاثية الأبعاد والجلد الهندسي الذي يمكنه الشفاء.



روبوت جديد

وقال البروفيسور تاكيوتشي: "لقد تمكنا من محاكاة المظهر البشري إلى حد ما من خلال خلق وجه بنفس المادة السطحية والبنية مثل البشر".

ويتم تصنيع "أنسجة الجلد المهندسة" عن طريق أخذ عينة من خلايا الجلد البشرية وزراعتها في المختبر، على غرار الطريقة التي يتم بها تطوير اللحوم المستنبتة.

وقال الباحث المشارك في الدراسة ميتشيو كاواي من جامعة هارفارد: “يتم حصاد خلايا الجلد البشرية هذه بشكل أساسي من الجلد الزائد الذي تم الحصول عليه أثناء العمليات الجراحية".

روبوتات بشرية وأضاف الباحث، "الجلد المزروع له نفس تركيبة جلد الإنسان ويستخدم أيضًا كمواد ترقيع للأشخاص الذين يعانون من حروق أو إصابات شديدة." فى حين أن هندسة الجلد الحي من مزارع الخلايا لها تحدياتها الخاصة، فإن الجزء الأصعب هو جعل الجلد يلتصق بوجه آلي مصنوع من راتينج الأكريليك. كانت الطرق السابقة تتضمن مثبتات أو خطافات صغيرة، ولكنها كانت محدودة لأنواع الأسطح التي يمكن أن تتلقى طبقات جلدية ويمكن أن تسبب ضررًا أثناء الحركة. جلد روبوت

استخدم الفريق جل كولاجين خاص للالتصاق وقاموا بعمل ثقوب خاصة في وجه الروبوت الخاص بهم، مما ساعد طبقة الجلد المزروعة في المختبر على التماسك، ويقولون إنه من خلال هندسة الثقوب الصغيرة بعناية، يمكن تطبيق الجلد على أى شكل من أشكال السطح.

تتميز الروبوتات ذات الجلد على وجوهها بقدرات على الشفاء الذاتي، وقدرات استشعار مدمجة ومظهر نابض بالحياة بشكل متزايد.